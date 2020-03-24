【武漢肺炎北京保衛戰】中國官媒: 25日起境外人員進京　全部集中隔離檢測病毒

最新消息

武漢肺炎疫情仍在「上升階段」 台灣副總統陳建仁分析：趨緩至少還需兩個月

【武漢肺炎】台灣中研院「群聚感染」確診者增至5人 院方宣布3/24起可「居家辦公」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國官媒央視新聞今天(24日)報導，中國首都北京市再度升級俗稱「武漢肺炎」的2019年冠狀病毒疾病(COVID-19)境外移入防控措施，25日零時起，所有從境外入京人員一律集中隔離14天並全部做病毒核酸檢測。

由於近日微信瘋傳由「紅二代」轉發之「倒習」公開信，頗有逼宮意味，此措施與「倒習」公開信兩者之間是否有所關聯，也十分耐人尋味。

綜合中央社與中國媒體報導，北京決定從3月25日零時起執行以下措施：

一、所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部就地集中隔離觀察，全部做核酸檢測。

二、14日內從其他口岸入境進京人員，全部集中隔離觀察，全部做核酸檢測。

三、隔離觀察費用自理，檢測費用按照是否參加基本醫療保險或購買商業保險等有關規定執行。

中國媒體報導稱，由於當前境外疫情快速蔓延帶來的輸入性風險持續增加，外防輸入形勢異常嚴峻複雜。北京作為重要國際口岸城市，防範境外疫情輸入已經成為當前的重中之重，「只有採取更加嚴格的防控措施，才能最大限度堵塞風險漏洞，確保首都安全」。

北京日報報導，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第47次會議，暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第14次會議，於23日下午召開，並作以上的防控升級決定。

據官方通報，北京是中國境外移入病例最多的城市，截至23日深夜12時，累計境外輸入確診病例已達138例。

最新消息

武漢肺炎疫情仍在「上升階段」 台灣副總統陳建仁分析：趨緩至少還需兩個月

【武漢肺炎】台灣中研院「群聚感染」確診者增至5人 院方宣布3/24起可「居家辦公」