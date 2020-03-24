快訊！武漢肺炎致法國全境封鎖　台北市立美術館展覽延期

北美館部分展覽將延期，圖為即將登場的歐文．沃姆個展(圖/北美館) 北美館部分展覽將延期，圖為即將登場的歐文．沃姆個展(圖/北美館)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 受新冠肺炎疫情影響，北美館將延期多檔展覽開幕。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台北市立美術館（以下簡稱北美館）原訂4月11日開幕之「布列松在中國：1948-1949/1958」展，由於法國全境封鎖，影響作品國際運輸作業，經北美館與布列松基金會（Fondation Henri Cartier-Bresson）和策展人慎重評估後，決議將延期舉行展覽，詳情容後另行公告。

北美館新聞稿指出，由於本館與法方基金會仍將努力於今年底前推出展覽，為保有展場空間的使用彈性，故而原定於下半年推出的「108年申請展」，亦決定一致順延至明年，重新調整展覽日程。



亨利．布列松，《在南市區的一間肖像畫舖子，作 品不是實際寫真就是從相片臨摹。上海，1949年8月》銀鹽相紙(圖/法國布列松基金會提供)

亨利·布雷松是法國著名的攝影家，年少時學習繪畫，偏愛黑白攝影，被譽為20世紀最偉大的攝影家之一及現代新聞攝影的創立人。他同時也是知名的馬格蘭攝影通訊社創辦者。他的「決定性瞬間」攝影理論影響無數後繼的攝影人。

北美館館長林平表示，雖處於諸多不確定的變動時期，但館方仍盡力協商出最大的優勢空間；除了本館團隊之努力，更需要合作的藝文圈支持，以及觀眾的體諒。



黃華成封面設計(圖/北美館)

此外，展覽「未完成，黃華成」因應臨時展場空間調度，並考量全館展覽檔期配置，故將調整展期為5月9日至11月8日；另外，因北美館圖書室工程施作，自3月24日至5月10日，圖書室暫停對外開放。

雖然多數展覽將延期，但目前正於北美館展出的包含，「快要降落的時候－王湘靈個展」，「24/7 空間計畫」等；即將登場的則有「一分鐘台北：歐文．沃姆個展」及「江賢二：回顧展」。延伸報導：空靈！台北美術獎得主王湘靈個展 反思當代文化探孤獨心理

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