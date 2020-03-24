【武漢肺炎】經國管理健康學院製作「阿中蛋糕」致意　陳時中笑稱：「吃自己怪怪的」

經國管理學院製作的蛋糕, 主題除了陳時中, 還有口罩元素, 陳時中稱讚蛋糕做得很漂亮 (中央社) 經國管理學院製作的蛋糕, 主題除了陳時中, 還有口罩元素, 陳時中稱讚蛋糕做得很漂亮 (中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）位於基隆市的經國管理暨健康學院師生，為感謝中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中所率領的防疫團隊，昨(23)日將花3天所製作「阿中蛋糕」送達衛生福利部疾病管制署，感謝團隊為台灣付出。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中率領的防疫團隊，從過年前至今已經兩個多月幾乎沒有休假。

陳時中收到蛋糕後稱讚蛋糕做得很漂亮，但他也有些猶豫說:「上面做了一個我的頭，我不太敢吃。」後來在記者會上分享給大家吃。

綜合《自由》與中央社報導，為了向抗疫團隊致敬，經國管理暨健康學院餐旅廚藝管理系師生花了3天，以薑黃為底、卡式達醬為夾餡，製作約9吋大的「阿中蛋糕」，上方也特別以糖霜為主要材料，彩繪出陳時中身穿國家衛生指揮中心背心，一手拿著麥克風、另一手握拳高舉的圖案，同時附上寫有「中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中」職稱的牌子，底座還特別掛上醫療口罩。

此外，師生們還以薑黃等類似材料，製作約60個有口罩造型的杯子蛋糕，今天由餐旅廚藝管理系主任周景堯帶領餐旅廚藝管理系與護理系學生從學校出發，將「阿中蛋糕」與杯子蛋糕送達疾管署。行前，師生們高喊「防疫不分你我，阿中部長加油」。

經國學院校長邱明源說，國內防疫工作現在做得這麼好，有效控制疫情，這都要歸功於陳時中所率領的防疫團隊，在過去這段時間以來的努力。

周景堯表示，「阿中蛋糕」與杯子蛋糕昨送達疾管署後，已由疾管署員工代為收下，希望傳達經國學院師生對於在第一線抗疫人員的謝意。

中央流行疫情指揮中心昨（23）日下午舉辦記者會後，陳時中端出蛋糕給記者享用，一邊開玩笑說「吃自己好像覺得怪怪的」。

陳時中表示，早上就看到蛋糕，蛋糕做得很漂亮，不過「上面做了一個我的頭，我不太敢吃。」他說還和其他人商量說，「那個頭要吃嗎？有點怕怕的。」但他強調蛋糕做得很漂亮，非常謝謝經國管理學院的師生。

圖為中央流行疫情指揮中心21日下午舉行記者會說明最新疫情狀況，指揮官陳時中（右2）、疫情監測組長周志浩（左2）、副指揮官陳宗彥（右）、社區防疫組副組長莊人祥（左）交換意見。中央社