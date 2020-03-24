彰縣新增菲律賓移入確診案 籲企業加強移工居家隔離

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央指揮中心22日公佈武漢肺炎確診個案，彰化縣新增1名移工境外移入個案，為該縣第7例。彰化縣政府23日呼籲聘用移工的企業及家庭，主動針對3月7日至18日入境的移工進行居家檢疫14天，密切注意健康狀態，出現任何不適症狀，應馬上就醫。

由於菲律賓的武漢肺炎個案已突破300例，亞洲其他國家疫情亦急遽升溫。中央指揮中心宣布，自3/19起亞洲19國入境需居家檢疫14天，惟3/19之前入境者，仍具感染風險。3/7-3/18期間自亞洲國家返台入境者，應嚴格執行自主健康管理，外出戴口罩，密切注意自己的健康狀態，出現任何不適症狀，應立即就醫。

彰化縣勞工處表示，將全面清查縣內自3/7-3/18期間返台移工，並呼籲聘用外籍移工企業或家庭，建議主動針對該期間入境的移工進行居家檢疫14天，降低職場群聚或家庭群聚風險。

彰化縣衛生局表示，案164為彰化縣縣第7例的30多歲女性，3月18日回國自主健康管理，3月20日 因咳嗽前往醫院採檢，22日確診為自菲律賓感染之境外移入個案，目前已收治醫院負壓隔離病房治療。

調查發現，個案因工作前往菲律賓，在菲律賓時，有接觸到中國人士。3月13日起出現全身痠痛的症狀，休息兩天後症狀緩解。3月18日回國後返家自主健康管理。該個案確診後。同住家屬接觸者3人均已採檢及居家隔離，無其他接觸者。

彰化縣勞工處已通知企業主，針對此期間入境的移工進行居家檢疫14天，避免接觸已在台工作之外籍移工或本國人員。針對家庭雇主，除建議先行針對此期間入境的外籍移工進行居家檢疫14天，避免接觸同住長輩及家屬之外，亦由衛生局進行長者及同住家屬健康監測追蹤。