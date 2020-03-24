武漢肺炎疫情仍在「上升階段」　台灣副總統陳建仁分析：趨緩至少還需兩個月

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）專長為流行病學、公共衛生及預防醫學的副總統陳建仁，昨(23日) 深夜在臉書發文，標題為「武漢肺炎發生率、致死率與病毒檢驗陽性率的相關分析」。

他指出，武漢肺炎全球大流行，帶給全人類相當大的恐慌與憂慮，以及生活上的限制與不便，很多人都盼望能夠早日脫離瘟疫的死蔭幽谷，恢復正常生活，但武漢肺炎目前各國疫情仍處在上升的階段，疫情緩和至少還需要兩個月的時間。

他指出，目前各國都努力利用病毒檢驗，來加強發現確診病例，予以適切的隔離治療。只是各國病毒檢驗的對象並不相同，有的進行普遍檢驗，有的加強檢驗密切接觸者和高風險族群！

在每十萬人發生率接近1的台灣，只有零星無法追溯感染源的確診病例，不做普檢，而是加強密切接觸者及高風險族群的病毒檢驗是合宜的、有效的、而且符合成本效益的！在發生率偏高，絕大多數病例無法追溯感染源的國家，才有必要採取普檢。但是採行普檢的國家，必需很慎重地告知檢驗陰性者：「即使今天檢驗結果是陰性，明天仍有可能轉陽，必需作好自主健康管理！」

在3月19日，台灣分析了官方公布病毒檢驗數超過15,000人的國家的受檢陽性率。陽性率越低，代表受檢者涵蓋越多未感染者。台灣每千名受檢者陽性率排名在最低的第三名(5.0)，僅次於阿聯酋(0.8)和俄羅斯(1.2)，如下表。

圖/陳建仁臉書

副總統也提到，中研院基因體研究中心的楊懷壹副主任，和他進一步分析這13個國家的武漢肺炎發生率 (incidence rate)和疾病致死率（case-fatality rate)。台灣每十萬人口發生率是0.45(如下表綠框處)，排名最低的第二名，僅次於俄羅斯的0.14。

進一步分析病毒檢驗陽性率和疾病發生率的相關性，病毒檢驗陽性率越高，武漢肺炎發生率也越高，相關係數高達0.71，呈現很顯著的相關性(P=0.007)。

值得注意的是法國、比利時與南韓的發生率(如下表) ，都在每十萬人口16上下，但是每千名受檢者陽性率卻有很大的差異，以南韓27.9最低、比利時80.9居中、法國167.4最高！

這顯示南韓和比利時可能檢驗了較多未感染者；而法國可能檢驗了較少未感染者。

圖/陳建仁臉書.TN後製

至於武漢肺炎發生率與致死率的相關性分析(如下圖) ，兩者之間並沒有顯著相關！

圖/陳建仁臉書

陳建仁指出，雖然義大利的發生率和致死率都是第一名（如上圖右上方) ；但是英國的發生率低而致死率高，可能受檢陽性者以重症感染者居多；而挪威的發生率高而致死率低，可能受檢陽性者較多是無症狀和輕症感染者。法國、比利時與南韓的發生率相近，但是每百名病例致死率卻是南韓(1.1%)與比利時(1.2%)低於法國(3.4%)，顯示法國檢驗陽性者的重症占比，高於南韓與比利時！

陳建仁先前接受《鏡週刊》專訪提到，自從1月打完總統大選、完成競選總部主委的任務後，原已準備「打包回府」，未料爆發武漢肺炎，出身公衛專業的他，自然責無旁貸協助防疫。

後來疫情隨個案增加持續延燒，更出現需要準確判讀與追蹤的關鍵確診病例，陳建仁對流行病學的經驗豐富，因此成為指揮中心的最佳顧問。

三立新聞11日報導，先前國內一名患者「白牌車駕駛」，成為台灣首例死亡病例。副總統陳建仁3月5日接受《鏡週刊》專訪表示，在判讀第19例中部白牌車司機一案時，指揮中心從接觸史鎖定一名浙江台商可能是感染源，但採檢時卻發現該台商喉嚨沒有病毒。陳建仁當時建議指揮中心，可以抽血檢驗抗體，才讓這名感染源得以確認。