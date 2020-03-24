德國總理梅克爾恐染武漢肺炎？發言人：已完成初檢待復篩

德國總理梅克爾已完成武漢肺炎初檢待復篩(圖/梅克爾Instagram) 德國總理梅克爾已完成武漢肺炎初檢待復篩(圖/梅克爾Instagram)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)德國總理梅克爾恐被傳染新冠肺炎，德國政府發言人塞柏特表示，梅克爾完成初檢結果呈陰性，居家隔離中正待復篩。

綜合媒體報導，新冠肺炎（COVID-19）疫情影響國際，歐洲現在如臨大敵，其中德國總理梅克爾（Angela Merkel）更曾與染病醫師近距離接觸深恐被傳染，目前她已完成檢測居家隔離中。

德國總理梅克爾發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，總理已經完成檢測，正在進行自我居家隔離，等到結果出爐，會再視情況與外界報告，並且做出合宜的處理。

塞柏特說，今(24)日檢測結果呈陰性，未來幾天將進一步篩檢，因為如此早期的初步檢測結果可能不準確。

塞柏特透露，梅克爾「狀況良好並且在家工作」，今日在家透過電話召開內閣會議，敲定一項重大紓困方案，以協助受疫情影響的企業和員工。

梅克爾曾在3月20日為接踵肺炎球菌疫苗，昨日得知幫她注射的醫師確診新冠肺炎，她的健康狀況也受到國際關注。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，德國今日確診已達29,056例，累計死亡123人，康復453人。德國確診為歐洲第三高，第一為義大利63,927，西班牙35,136排名第二。