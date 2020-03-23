美國質疑掩蓋疫情 中國外交部：做賊喊抓賊

中國外交部發言人耿爽（圖/ 中國外交部發言人辦公室微博） 中國外交部發言人耿爽（圖/ 中國外交部發言人辦公室微博）

對於美國方面質疑中國掩蓋武漢肺炎疫情，中國外交部發言人耿爽今天再度強硬抨擊美國，他指美方「造謠汙衊、賊喊捉賊」。

中國外交部今天舉行例行記者會，有媒體提問說，據報導，川普在20日和21日的記者會上稱，中國本可以更早告知美方情況；美國白宮國安會20日要求各聯邦機構統一口徑，透過各種途徑對外宣稱中國策劃掩蓋疫情，導致全球大流行。

中新網報導，耿爽回應時，還多引述了自己另外看到的報導，指美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）20日對記者表示，中國、俄羅斯和伊朗正在散布虛假資訊，詆毀美國為防控疫情所做的工作。

耿爽說，「到底是誰在散布虛假資訊，是誰在混淆視聽，顛倒黑白，美方這種造謠汙衊、賊喊捉賊的把戲實在太拙劣了」。

耿爽重申，中方自1月3日起就開始向世衛組織和包括美方在內的各國定期通報資訊；美國如今確診病例增加到3萬餘例，「美方完全是浪費了中方為全世界贏得的寶貴時間」，並指美方想轉嫁責任，尋找替罪羊，

「這種做法既不道德，也不負責」，對美國自身的防疫工作沒有幫助。

自武漢肺炎疫情爆發以來，中美之間的相互指責不斷。從病毒起源、中國隱瞞疫情等都成為爭執焦點。中國方面在疫情稍緩後，也多次展現出強硬態度反擊。

除了透過例行記者會發聲，另一名中國外交部發言人華春瑩19日起也和美國國務院發言人歐塔加斯在社群平台推特上你來我往。華春瑩否認中國拖延公布疫情，還說「誹謗不能讓美國變得偉大」；歐塔加斯則以中國「讓武漢醫生們噤聲」還擊。