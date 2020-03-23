武漢肺炎疫情延燒 東南亞各國防疫措施一覽

東南亞武漢肺炎疫情延燒，菲律賓國會考慮授權政府掌管私營事業和電信公司等；印尼警方表示，將驅散各地所有公共集會；馬來西亞則計劃延長限制人民行動措施的效期。

以下是東南亞各國採取的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施：

●菲律賓

菲律賓國會召開特別會議，考慮是否要授權政府掌管私營事業、電信公司、交通營運商或公共企業，並強制飯店和其他場所收容醫護人員或需要隔離的民眾。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在參眾兩院都握有絕對多數優勢，因此預料國會將通過這項提案。不過，反對派擔心政府權力範圍太大，可能有濫用權力之虞。

菲律賓目前已有462起武漢肺炎確診病例，當中33人不治。

●印尼

印尼首都雅加達今天進入為期兩週的緊急狀態，當局下令關閉電影院和其他大眾娛樂場所，希望設法減緩疫情擴散速度。

當局採取的新措施還包含敦促民眾在家工作等，但仍未效法鄰國實施更嚴格限制措施，引發部分專家擔心，印尼防疫工作力度不足。印尼擁有2億6000萬人口。

印尼國家警察發言人伊克伯（Muhammad Iqbal）表示，全國各地共46萬5000名警察「為了大眾安全」，將驅散所有公共集會。

印尼境內已有579起武漢肺炎確診病例，當中包含49起死亡病例。絕大多數病例集中在雅加達。除雅加達以外，東爪哇（East Java）地區也宣布緊急狀態。

●馬來西亞

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天表示，政府考慮把限制人民行動措施的效期再延長至多兩週，且將宣布更多刺激經濟措施，以緩和武漢肺炎疫情和油價暴跌帶來的衝擊。

大馬確診病例激增212例，達到1518例，死亡病例增至14人。

●新加坡

新加坡昨天宣布，禁止外國旅客短期入境或過境新加坡。另外，新加坡航空（Singapore Airlines）表示，運量將大砍96%，並停飛幾乎所有的航班。

新加坡昨天通報新增23起武漢肺炎確診病例，使全國累計確診來到455例。

●越南

越南總理阮春福今天表示，由於境內武漢肺炎社區感染的風險「非常高」，越南有必要嚴格對國內所有陸、海、空移動施以限制，且會持續要求人民進行隔離，「無論代價有多高」。

越南全國各級學校自農曆春節起就已全面停課。當局已下令城市區域內的電影院、俱樂部、酒吧和按摩院等場所關閉至3月底。

越南衛生部表示，境內武漢肺炎確診數今天增至118例，但尚未出現死亡病例。