〈時評〉股市動盪投資ETF同樣有高風險　投資人要小心

新冠肺炎疫情未平，全球經濟及股市動盪不安，此時投資人選擇投資標的，尤須審慎，近年興起的ETF金融商品，果真是最好的投資標的？答案是未必， 風險不低，投資人在做投資決策前，一定要做足功課，以免受損。

目前集中交易市場有217檔ETF，大多集中於2016年以後掛牌，大大搶走傳統基金的風采，尤其台灣50(0050)、元大高股息0056兩檔，近年成為熱門標的，帶動整體ETF市場，受到投資人瞩目。

其實ETF仍然有相當大的風險，投資人不可不知。最明顯的是去年有5檔ETF下市，包括復華FH香港（00649)、富邦發達(0058)、富邦金融(0059)、第一金台灣工業菁英30單日反向、華頓S&P布蘭特反1(00716R)等，都因績效不佳下市，投資人只能收回淨值的資金，損失不貲。

盤點盤面上的ETF，目前有29檔小規模ETF，單日成交量常少於100張，且基金淨值小於新台幣2元，其流動性都有問題，更有7檔規模已經低於1億元，如果流動性再往下盪，每日交易金額只有幾萬元，恐難逃下巿命運。所以投資人選擇ETF先決條件就是要了解目前該標的規模到底有多大，流動性夠不夠？如果資產規模低於1億元，如果每天成交量又小，就有被清算的風險。

最近油價暴跌，元大S&P原油正2(00672L)重挫3成，且爆出113萬張歷史天量，盤中波動幅度一度達288%，造成基金操作管理難度大增，加上近期原油價格仍處於跌幅甚鉅期間，基金極可能出現更大風險，故元大暫停受理該基金申請。由於基金幾達下市標準，元大投信只好向主管機關呈報，準備取得核准後，進行下市清算程序，幸虧金管會發佈函令，放寬信託基金下市門檻，從最近「三個營業日」的基金平均單位淨資產跌幅達90%放寬為「30個營業日」，才免於下市。這就是ETF無法預測的風險。

麻煩的是元大S&P原油正2暴跌，最新淨值才3.77元，逼近金管會設下的ETF下市門檻2元，若連續下跌三天，均價均達2元，將難逃清算下市的命運，這些經濟情勢的發展，都是投資人難料之事。

最近股市動盪，台股重挫，盤面上熱門的富邦MIX是反向指標，投資人追逐者衆，認為空頭市場來臨，有利可圖，不料20日大盤大漲552.75點，富邦MIX當天重挫3.02元，至11.18元，跌幅高達21.27%，持有者均受傷不淺，這正是風景險所在，投資人不可不慎。

至於市面上最夯的元大高股息0056，去(2019)年配出每股配發1.8元的佳績，立即引起市場的矚目，殖利率達到6%，原因是其成分股國巨在2018年配出每股44.835元高股息，才使0056有能力配出那麼多的股息，但是去(2019)年國巨只配出每股15元股息，今年0056就不會再有那麼好的股息了，價格也會下跌，這就是投資人要了解的風險，不宜有太高的期待。

0050呢？一樣道理，現在股災，上市公司預期今年獲利難與去年相比，同樣0050成份股明年配息難與過去相比，0050的收益非常可能有變化，這也是風險，至於價格變動的風險，跟一般金融商品無異。

基本上任何金融商品有一利，必有一弊，風險都是存在，投資人在做決定的時候，一定要審慎考慮。