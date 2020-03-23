批發市場超前部署 新北應變三機制

新冠肺炎(武漢肺炎)風險持續， 農業局成立專案小組協助新北批發市場備妥應變方案。清明節將至， 新北市長侯友宜23日至新北市肉品市場視察防疫情形， 確保民生農產不中斷

新冠肺炎疫情嚴峻，為確保轄內肉品市場、 家禽運銷合作社及果菜批發市場人員安全及貨物運銷正常， 新北市政府農業局全面體檢防疫狀況，所有場區建立單一通道、 設置體溫檢查哨，人員入場先行量測體溫、酒精消毒、 戴上口罩並列冊，載運果菜、豬隻、禽隻運輸車輛亦同步進行消毒， 當日作業結束後全場區進行消毒。

新北市長侯友宜表示，清明節將至， 目前國內各項農漁畜產品皆能穩定供應，價格平實。 鼓勵民眾多選購。各批發市場針對不同疫情狀況也有應變三機制， 確保供應不中斷。平時各生產線獨立運作， 如發生單一案例封閉局部場域，由其他生產線支援。 如發生全場封場情形，啟動北台區域聯防。協調鄰近縣市互相支援。

因應疫情不斷升溫，確診人數已超過百人，為確保農產品銷售無虞， 市長侯友宜23日至新北市肉品市場視察豬隻拍賣場標售人員防疫狀 況、場區消毒情形，為減少密閉空間群聚感染， 農業局多次召開防疫會議， 辦公廳舍人員座位間距拉開以分流分區方式辦公，所有人員、 車輛進入需先量測體溫、消毒、戴上口罩， 人員進出登記管制以確保場區安全。另外，場區每日上下工前， 場內拍賣機台、服務台及辦公室環境進行酒精或漂白水消毒， 增加全場消毒頻率；電視牆播放防疫宣導影片。為避免群聚， 輔導肉品市場、家禽運銷合作社、 果菜批發市場盡量不使用開放式拍賣，避免人員有相互接觸機會， 改採議價、預約或媒合供需再到貨方式交易； 外籍勞工宿舍亦將以梅花鋪床位分散感染危險。

新北市轄內共有板橋、三重兩處果菜批市場，肉品市場， 家禽合作社等。自疫情發生起，農業局即成立專案小組整備， 除了由市場實施每日進出人員管控並配戴口罩、 作業場域消毒等作業之外， 也提前因應武漢肺炎若爆發群聚感造成市場封場， 恐導致農產供應斷鏈，擬定相關應變計畫。農曆年後天候穩定， 加上適逢春耕，各類蔬菜供應充裕，平均價格每公斤15-20元， 低於上年度。毛豬每週供應量14.3萬頭(較近五年同期增加1. 1萬頭)，3月21日每公斤平均價格69元。雞肉每台斤50元。

兩處果菜市場加強每日場區消毒，輔導全省農政及供應單位以「 預約」或「媒合需求」後再到貨，改由裁定價格議價方式交易， 減少開放式拍賣避免人員接觸。若兩處市場皆因感染而封場， 也將協調其他縣市批發市場協助銷貨處理， 確保農友生產端及產地消費端供貨穩定。新北家禽合作社9條禽品屠 宰產線，每日屠宰禽肉約3萬隻，已建立工作人員名冊管控， 並加強每日場區消毒、進出人員清潔，若產線人員發生感染， 產線將暫停作業並加強消毒，同時由其他屠宰產線協助支援， 如疫情嚴重需進行封場，也將協調鄰近縣市屠宰場協助屠宰， 確保本市禽類肉品供貨無虞。新北市肉品市場每日屠宰約3,000 頭豬隻，若市場內部因疫情影響需進行封場，將透過「 北區肉品市場區域產銷調度小組」調度區域內肉品供應。

農業局表示，考量國際上武漢肺炎疫情尚無緩解趨勢， 新北市政府與各批發市場於第一時間擬定相關應變計劃， 進行人員妥適的管控，也分流農產品交易，確保農、 畜產穩定供應不中斷，滿足消費者需求。

照片由新北市政府農業局提供