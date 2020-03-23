逐筆交易實施首日 主委坐鎮臺灣證券交易所

臺灣證券市場於今日(3月23日)起實施盤中全面逐筆交易，為關心新制實施首日交易系統運作情形，金融監督管理委員會顧主任委員立雄，在證券期貨局王局長詠心陪同下，親赴臺灣證券交易所視察撮合系統之運作情況，由臺灣證券交易所許璋瑤董事長親自接待。實施首日交易系統均順利運行，配合逐筆交易之相關重大系統亦順利上線。

另臺灣證券交易所簡立忠總經理及櫃檯買賣中心李愛玲總經理率相關經理人親赴全台北中南等地共8家證券商營業處所(元大、富邦、凱基、群益金鼎、永豐金、大昌、光和及致和)瞭解新制上線市場運作情形，透過實地訪察，瞭解證券商從業人員接單及下單作業。

逐筆交易實施首日，證交所及證券商系統皆正常運作，經統計總委託筆數計13,416,649筆，限價委託占99.67%，市價委託占0.33%，顯示投資人仍以使用限價委託為主。2020年3月23日集中市場指數收在8,890.03點，總成交值(不含零股、鉅額及盤後定價交易)為1,468.50億元。

2020年3月23日投資人使用六種委託種類下單之比率如下：

委託類別 限價ROD 限價IOC 限價FOK 市價ROD 市價IOC 市價FOK 委託筆數 96.31% 3.33% 0.03% 0.30% 0.03% 0.00%

本次盤中逐筆交易新制順利施行，已為我國證券交易市場樹立了重要的里程碑，臺灣證券交易所表示仍將持續關注整體市場是否有結構性變化，例如觀察大型股或中小型股的成交量及價格波動情形；分析整體市場投資人結構是否改變，並追蹤演算法交易或高頻交易的發展情形，必要時擬定相關規範予以控管，以維持市場結構的均衡，保障投資大眾權益。