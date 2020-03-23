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台灣台南爆發今年第2例禽流感　學甲702隻火雞遭撲殺

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/03/23 17:37
圖/台南市動物防疫保護處

圖/台南市動物防疫保護處

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）台南市學甲一火雞場於今(23)日確診為H5N5高病原性禽流感，為台南市今年第2例禽流感案例場，共撲殺702隻火雞。市長黃偉哲呼籲養禽業者務必加強生物安全防疫，落實禽場內外環境的消毒及人員進出管制，避免疫情再發生。

農業局動保處表示，3月20日接獲學甲一火雞場通報場內禽隻異常死亡，當天立即派員至現場進行疫情調查及移動管制，採樣送家畜衛生試驗所檢驗，於今日確診為H5N5高病原性禽流感，該場702隻火雞已全數撲殺並運往焚化爐銷燬，不會流入市面。

農業局長謝耀清表示，國內仍持續有發生禽流感疫情，顯示環境中仍有禽流感病毒存在，全台今年迄今已有30場的高病原性禽流感案例，養禽業者需特別提高警覺去加強防疫工作，農業局動保處已緊急啟動各項強化防疫及周邊監測採樣之措施，並持續派遣消毒車加強本市高風險區域禽場周邊道路之噴霧消毒工作，降低環境中病原量，防範禽流感疫情之發生。

近日氣溫回升，日間溫度可達30℃以上，至夜晚又降溫有10度的溫差，易造成家禽冷熱緊迫，農業局動保處提醒養禽業者應適時調整帆布或通風設備、降低禽隻飼養密度、嚴格管控人車或器具進出禽場，落實禽場生物安全管控措施避免病毒入侵機會，共同防堵疫情再發生。
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