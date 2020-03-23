侯友宜視察幼兒園幼童車防疫 幼兒安心上學免煩惱

因應疫情升溫，新北市長侯友宜今(23)日至林口區私立翔祥幼兒園檢視幼童車防疫策略，並宣導請各私立幼兒園落實司機及隨車人員戴口罩、上車前量測體溫、備妥防疫物資於車上、落實幼兒上車前車輛消毒等防疫措施，並建立幼童車防疫標準作業流程，讓幼兒在安全環境學習。

為了讓幼兒擁有安全搭車環境，新北市教育局要求各幼兒園應依照中央流行疫情指揮中心規定落實幼童專用車防疫措施，訂定幼童車防疫作業前中後措施，「前」是落實「上車前完成消毒及備妥防疫物資」、「上車前量測體溫」，每日發車前司機及隨車老師應完成幼童車消毒，並自主量測體溫、填寫體溫紀錄表，車上備妥幼童專用車防疫包(額溫槍、備用口罩及酒精)，以應需要時使用；幼兒部分除了家長配合出門前量體溫紀錄外，隨車人員在孩子上車前應再次做好體溫把關，如發現體溫異常超過37.5度，將再透過耳溫槍進行複檢，耳溫如大於或等於38度，應請家長帶幼兒儘速就醫，落實生病不到校上課。「中」是「搭車時全程戴口罩」、「搭車保持通風」，行車時將車窗打開保持通風，所有人員應全程配戴口罩。「後」是「收班後全面消毒」、「物資帶下車」，各車次間距及收班後，應針對駕駛座位區、椅背及扶手、座椅、空調、拉環等易接觸地方使用酒精、稀釋漂白水(1：100)或次氯酸鈉(500ppm)加強消毒工作，並且將易燃、易損壞之物資帶下車，以杜絕任何疫情。

新北市再次呼籲幼兒園及家長應共同合作配合，做好三級防護措施及健康五原則，如有發燒、咳嗽等不適症狀，務請在家休息或儘速就醫，落實生病不到校上課，並請各幼兒園鼓勵家長配合3月底前幼兒園內請配戴口罩，並落實不出國政策，一同守護孩子的健康。各項防疫訊息可於新北市幼兒教育資源網(https://kidedu.ntpc.edu.tw)、新北學Bar(https://www.facebook.com/ntpcedugov/)及新北市政府教育局網站/防疫專區(https://www.ntpc.edu.tw/)查詢。