3月20日止 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年3月20日累積開戶數為16,797,661戶，較3月13日累積開戶數為16,746,827戶，增加50,834戶，增幅約0.30%。另本年3月20日現股當日沖銷累積開戶數為2,051,034戶，較3月13日現股當日沖銷累積開戶數2,032,813戶，增加18,221戶，增幅約0.90%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年3月20日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,270戶較3月13日開戶數176,313戶，減少43戶，減幅約0.02%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至3月20日止日均值為371.93億元，總成交金額為18,224.69億元，其中盤後定價交易金額為61.01億元。另本年度截至3月20日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.50%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為32.55%。

(二)108年度第四季季成交值達1億元以上之自然人投資人為4,092人。

(三)本年度興櫃股票截至3月20日均值為8.21億元，總成交金額為402.26億元。

四、本年度上櫃有價證券截至3月20日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計659家，較上週(截至3月13日止)得為信用交易家數659家，增加0家。

(二)融資餘額為315.86億元，較上週(截至3月13日止)融資餘額409.31億元，減少93.45億元，減幅約22.83%。

(三)融券餘額為42,624張，較上週(截至3月13日止)融券餘額47,329張，減少4,705張，減幅約9.94%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為11.81%，較上週(截至3月13日止)之比例11.85%，減少0.04%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.26%，較上週(截至3月13日止)之比例0.25%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至3月20日止，累計營業天數51日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計131期，發行餘額為5兆5,459.64億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計115家564期，發行餘額為1兆8,818.65億元，較上週增加25億元。

(三)轉換公司債已上櫃計146家172期，發行餘額為1,249.80億元，較上週增加0.76億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額2.98億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家361期，發行餘額為9,623.31億元，較上週增加108億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為57.77億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計651期約1,674.77億美元，較上週減少13.45億美元。

(八)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計25家29期，發行餘額為94.00億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為9兆2,807.55億元，日均值為1,819.76億元，包含：

1.買賣斷交易1兆4,546.72億元，日均值為285.23億元，佔總成交金額比例為15.67%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆1,164.85億元，佔買賣斷成交金額比率為76.75%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為3,381.87億元，佔買賣斷成交金額比率為23.25%（包含政府債券2,665.91億元，日均值為52.27億元；普通公司債551.61億元，日均值為10.82億元；金融債券148.85億元，日均值為2.92億元；外國債券15.50億元，日均值為0.30億元）。

2.附條件交易7兆8,260.83億元，日均值為1,534.53億元，佔總成交金額比例為84.33%，其中等殖成交系統成交金額為431.85億元，佔附條件成交金額比率為0.55%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為0.38億美元，以澳幣計價之成交金額為0.52億澳幣，以人民幣計價之成交金額為5.12億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.01億紐幣，以南非幣計價之成交金額為0億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為44.37億美元，以澳幣計價成交金額為0億澳幣，以人民幣計價之成交金額為28.68億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為360.00億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交360.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為984.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計562.65億元，本年度累計成交金額為142.70億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計896.26億元，本年度累計成交金額為244.94億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,759.39億元，本年度累計成交金額為278.88億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額768.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計644.64億元，本年度累計成交金額710.55億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計1.57億元，本年度累計成交金額34.52億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額1,115.89億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年3月20日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：776家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：3家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(應廣、東典光電、三竹、昇佳電子)

(四)董事會通過，待核發同意函：1家(亞洲藏壽司)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：0家

二、截至109年3月20日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：253家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：9家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家 (展碁國際)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：2家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年3月20日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：89家

(二)累計登錄創櫃板家數：165家

(三)當年度累計輔導家數：5家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年3月20日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,118家

五、截至109年3月20日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.3.21~109.3.27)：

(一)一般類股：

6716應廣【兆豐】 (109年3月27日) 承銷價：42元

(二)興櫃股票：

6776 展碁國際【永豐金、群益金鼎、第一金】(109年3月25日

