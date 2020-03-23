臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超1,282.43億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/3/16~2020/3/20）外資在集中市場總買進金額為2,996.38億元，總賣出金額為4,278.81億元，賣超為1,282.43億元，另統計自2020年年初至3月20日止，外資總買進金額為2兆448.35億元，總賣出金額為2兆5,519.70億元，累計賣超為5,071.35億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆6,813.24億元新台幣，占全體上市股票市值的41.71%，較3月13日的12兆8,965.10億元新台幣，減少12,151.86億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：國際中橡：買進12,120千股，賣出4,233千股，買超7,887千股。

第二名：中石化：買進30,694千股，賣出23,843千股，買超6,851千股。

第三名：長榮：買進49,519千股，賣出42,912千股，買超6,607千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：玉山金：買進138,018千股，賣出322,039千股，賣超184,021千股。

第二名：中信金：買進169,223千股，賣出337,324千股，賣超168,101千股。

第三名：友達：買進150,119千股，賣出309,549千股，賣超159,430千股。