新北市超前部署 明年起開放街頭藝人登記

為擴大市民文化參與、打造城市美學；以求簡政便民， 營造更友善的藝術參與環境，自明(110)年度起， 新北市街頭藝人將由審查制調整為登記制， 未來民眾將可直接至文化局辦理街頭藝人登記， 取得街頭藝人資格後， 即可依規定至本市境內近百處公告展演場地申請演出。

本市街頭藝人自民國97年起開辦，累積通過1,587組街頭藝人 ，公告展演場地達99處。108年共計1萬287人次申請表演， 吸引超過百萬人次遊客觀賞。 本市熱門公告場地儼然成為當地重要的文化景觀之一。 考量近年投入街頭藝術民眾日益眾多， 公眾對於街頭藝人也不吝給予回饋及讚賞，文化局規劃於110年3 月施行街頭藝人登記制度。因應預期投入街頭展演人數增加， 文化局亦將與各界合作，推動新北街頭藝術的多元豐富性， 並積極拓展新展演場域。

考量目前疫情影響，以市民健康安全為優先，又基於創作自由， 新北市本年度將停辦街頭藝人認證審查，並於明年採登記制進行； 原持有109年6月30日到期之街頭藝人證者， 今年度將不另行辦理換證作業，所有街頭藝人許可期限皆得展延至1 09年12月31日， 之後由文化局配合登記制度上路統一進行新證更換。 新北市政府文化局也提醒，受疫情影響期間， 街頭藝人應適度與民眾保持互動距離，有身體不適狀況， 應盡速就醫，切勿繼續進行展演。 文化局也將持續進行街頭藝人稽查，以維本市街頭展演品質。

新北市長期協助藝術創作自由，並重視輔導管理，完成專業水平、 合理可行的統一制度。後續將規劃辦理場地說明及街頭藝人座談會， 充分與市民大眾和街頭藝人共同討論， 訂定完善的場地管理與展演辦法。讓大眾更認識街頭藝人， 並藉由街頭藝術帶動本市公共空間、創造文化生活及觀光之雙贏。