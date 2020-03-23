不滿中國隱匿疫情 土耳其學生醞釀群起寫信索賠

「不知延到何時能畢業、房租繼續付、社交生活中斷。」土耳其大學生切利克巴什上週致函中國駐土耳其大使館，要求中國政府承擔隱匿武漢肺炎疫情的責任並「賠償」。媒體披露後，許多本地學生也打算提筆要求中國賠償。

「土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）嘗言，『別害怕說出事實』。」切利克巴什（Cagatay Orkun Celikbas）說：「這病毒源自中國武漢。新聞說他們一開始隱匿疫情，害得全世界受罪。我想他們得負起責任。」

22歲的切利克巴什就讀土耳其西北部艾斯基瑟希（Eskisehir）的國立安納杜魯大學（Anadolu University）傳播設計與管理系大四，本來計劃今夏畢業後應徵電視台記者工作，準備邁出的人生新階段現在卻被武漢肺炎疫情徹底打亂。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情圖，去年12月在中國武漢發現的新型冠狀病毒引發的肺炎已擴散到167個國家或地區，通報33萬9259起確診病例，並造成1萬4717人死亡。

土耳其不到兩週前才通報確診首例，累計確診數已跳增至1236例，至今有30人不治，造成人心惶惶、大部分人不敢出門而街巿冷落，低迷數年而終有起色的觀光景氣再受重創，土耳其航空公司（Turkish Airlines）85%運能為之停擺。旅遊一大亮點的石頭城（Cappadocia）熱氣球現在也忍痛暫時停飛。

土耳其教育部於12日宣布大學自16日起停課3週。切利克巴什因此返回距第一大城伊斯坦堡以東約100公里的柯加里省（Kocaeli）省會伊茲米特（Izmit）老家消磨時日，等候不知何月何日才會復課。

他在艾斯基瑟希的租屋處房門深鎖，但是每月750里拉（約新台幣3471元）租金仍得繼續支付。這筆錢吃掉父母給的半數生活費，讓他十分心痛。

戴口罩和橡膠手套「全副武裝」的切利克巴什於22日在伊茲米特共和公園（Cumhuriyet Parki）告訴中央社記者：「我現在像遭到囚禁一樣，不能夠外出、社交疏離，而且什麼也不可以碰觸，生怕遭到感染，學業也被迫延宕。這讓人抓狂，簡直要發精神病了。」

切利克巴什說：「我本來今年該畢業，若疫情持續下去，不知道能不能畢業。這不是我自己造成的，人生遭逢如此衝擊令人心煩。」

他強調，李文亮醫師「吹哨」竟遭訓誡，終致疫情難收拾而貽害全球，「中國當然得負責」。

他於18日致函中國大使館，要求「賠償」。這封信提到：「源自於中華人民共和國武漢市的2019冠狀病毒疾病疫情爆發且蔓延到我們國家後，國家採取一連串防疫措施。這些措施影響到我的家庭，我必須遠離社交生活長達3週。這段期間學校停課，我進行居家隔離卻須繼續支付房租。」

信中表示：「這段期間造成我的金錢和精神損失，我認為貴國政府應該負責。我請求貴國政府支付這段期間所衍生的房租費、心理諮商費及相關教育等費用。」

這封信受到媒體關注，社群媒體上已有數千人給他按讚鼓勵、留言支持並轉發相挺。

網友@nilomm說：「改稱為中國病毒。」@Turan Gafarli表示：「訴求非常有理。提交到聯合國的層級，該要求中國賠償，不給就杯葛。」

網友@AkEl_Saruman指出：「完美倡議，若真主應允，盼成全國性運動，希望所有公民廣傳。北京政權該賠。」

那麼中國政府該賠償多少呢？切利克巴什在信中沒有就此明確要求。「受到委屈的人聲音該被聽見，這是那封信的用意。」他強調：「這樣的例子太多了。像我朋友去英國念書，課程卻取消了，大筆花費付諸東流怎麼討？」

切利克巴什的信經媒體披露後，感同身受的許多土耳其學生都打算動筆了。也有律師和獨立記者主動聯絡想要協助「索賠」。他的父母也支持兒子「申張基本權利」。現在反正停課了，自主隔離在家的他正好可以扮演訊息彙整的平台角色。

切利克巴什說：「我希望他們回覆我，我真的很想知道他們會怎麼說。」