〈時評〉新冠肺炎疫情大亂　台灣須防中國軍事侵略

新冠肺炎疫情肆虐全球，中國會利用世界情勢大亂，對台灣動武嗎？美國在台協會主席莫健最近向台灣提出警告，台海正面臨爆發軍事衝突的高度風險，希望台灣要髙度警戒，甚至全面備戰，防止意外。

現在世界各國都在忙著防疫，無暇顧及台海問題，中國方面是否會趁火打劫，對台灣做出不利的軍事行動，值得關注。

莫健最近與立委會談，特別提醒台灣，需要全面備戰，而且最好馬上做，才能因應最壞的突發情況。過去莫健曾經多次提醒台灣，要恢復徵兵制，維持強大兵力，確保國家安全，卻不曾把兩岸開戰講得如此迫切，這次把兩岸軍事風險，說得那麼直率坦白，倒是首次，讓與會人士憂心兩岸情勢發展，北京是否會趁國際情勢紊亂之際，出兵犯台，對台灣做出不利的軍事行動。

回憶1973年中共開國元勳葉劍英，以「要經常接著地球脈博跳動」為題，引述毛澤東的話「天下大亂，形勢大好，大亂和大好要辯證地看。敵人逾亂逾好，敵人駡我們愈凶，我們就對了.……亂的情勢對我們有利，至少可以爭取更多時間。

新冠肺炎疫情確實造成天下大亂，世界各國忙著自身的疫情，手忙腳亂，自顧不暇，根本無暇顧及台海兩岸情勢。回憶上(2)月9日、10日新冠肺炎侵襲中國時，解放軍竟然24小時內，連續派出轟6及殲11軍機執行「遠海長航訓練」，繞台灣島嶼飛行，並於10日飛越海峽中缐，幸經我方空軍升空警告，中方空軍始離開中線返航。

由於台灣軍隊多年來執行精實方案，陸續精簡三軍及後備部隊，從過去60萬大軍，精簡到現在約16萬部隊，且大力推動募兵制，引起美方的關注，希望台灣方面仍需維持強盛軍力。

美國智庫「2049計劃室」研究員易思安認為，中國常破壞兩岸默契，例如逕行加開M503航路，就是改變現狀，挑戰台灣及美國的反應，並已擬訂「聯合攻島」行動計劃，有武力犯台意圖，台灣不能輕忽。

最近共產黨與國民黨之間的關係，發生微妙變化，值得注意觀察。國民黨改選黨主席，由江啓臣當選，習近平破例未向江致賀電，透露不尋常氣氛，代表共產黨已不再視國民黨為可靠夥伴，而國民黨主席改選一事，一直被視為親中與親美路缐較勁，共產黨已感覺國民黨未來極可能改變過去和中、友中路線，倒向親美，對共產黨不利，其態度亦隨之發生變化。

長久以來，兩岸之間有美國及國民黨友中派作為安全閥，雙方尚有對話空間，但是川普擔任美國總統後，態度強硬，導致美中關係惡化，如今國共之間互信倒退，對話空間大幅縮減，今後如何維持兩岸和平對話，防止擦槍走火意外，挑戰極為嚴竣。

美國現在忙於新冠肺炎疫情，自顧不暇，且經濟、股市情勢紊亂，國力受創，台灣蔡英文、賴清德將於520繼任正副總統，兩岸關係變化值得關注。如何重建兩岸的安全閥，是必須審慎思考的問題。在國、民兩黨皆走向親美路缐之際，至少兩岸要有對話空間，防止意外發生，才是止戰的根本之道。