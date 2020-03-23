內政部徐國勇部長牽線 慈濟急調手套、面罩守護移民官健康

武漢肺炎已全球大流行，我國自3月21日零時起入境旅客全面居家檢疫14天，機場防疫規格再升級，內政部徐國勇部長表示，移民署國境大隊移民官擔任國門防疫最前線工作，防疫期間堅守崗位，尤其應對近日自各國返抵之上萬旅客，更須克服面對高傳染性武漢肺炎的恐懼，此次牽線促成慈濟捐贈3500雙手套、150瓶茶樹酒精消毒液及大愛感恩科技捐贈300個防護面罩，並提醒一線人員注意自身健康狀況，加強執勤衛生清潔與消毒。

慈濟慈善事業基金會公傳處林弘展主任捐贈手套、茶樹酒精消毒液。（圖／內政部移民署）

慈濟慈善事業基金會於上週四（19日）捐贈6000個口罩給各機場、港口移民官，為武漢肺炎防疫工作人員奉獻一份心力，基於武漢肺炎疫情已蔓延162國，有感國境防疫為重中之重，移民官查驗必須手持護照、一對一面對旅客，基於人證核對，還必須請旅客脫帽、脫口罩等，為了讓移民官安心執勤，慈濟發揮大愛精神，繼口罩外，再捐贈手套3500雙、茶樹酒精消毒液150瓶，更由大愛感恩科技提供防護面罩300個給移民署基層人員使用，一起防護國境移民官的健康。

徐部長日前透過臉書粉絲團發文指出，慈濟慈善事業基金會在之前，曾捐贈口罩給移民署服務站、收容所等單位，感謝慈濟的慷慨捐贈，協助防疫第一線同仁守護台灣，呼籲「大家攜手對抗疫情，一定能挺過考驗」，武漢肺炎疫情嚴峻之際，民間單位、宗教團體發揮同舟共濟的精神，助政府機關防疫，再次展現台灣社會的溫暖情。

大愛感恩科技股份有限公司李鼎銘總經理捐贈防護面罩。（圖／內政部移民署）