開學Ready Go！伊甸新二代定向挑戰勇闖關卡提升競爭力

(說明：闖關任務需要學員們仔細觀察周邊的建築及物品，一不留神就會錯過(翻攝自財團法人伊甸社會福利基金會網站)) (說明：闖關任務需要學員們仔細觀察周邊的建築及物品，一不留神就會錯過(翻攝自財團法人伊甸社會福利基金會網站))

(說明：「新住民二代多元智慧培力課程」開學歡樂又有趣 (翻攝自財團法人伊甸社會福利基金會網站)) (說明：「新住民二代多元智慧培力課程」開學歡樂又有趣 (翻攝自財團法人伊甸社會福利基金會網站))

伊甸基金會與國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會及國泰建設文教基金會持續辦理「新住民二代多元智慧培力課程」，並於(21)日在臺北市新移民婦女暨家庭服務中心舉行開學典禮。為配合武漢肺炎防疫措施，減少於密閉空間進行大型集會，今年開學有別以往，由培力10年的六位種籽志工領袖班幹部設計規劃「大稻埕定向任務大挑戰」，期望藉由活動的參與，加深參與之新二代對台灣在地文化的認識以及培養團隊默契，同時也增進領袖班活動帶領的技能，從參與者蛻變為領導者與籌劃者。

「大稻埕定向任務大挑戰」結合在地文化特色，以完成團隊任務目標及自主協作能力提升為活動主軸，種籽志工領袖幹部們根據大稻埕社區特色並整合了各自不同的想法與經驗，，帶領青春期及領袖班學員分組完成指定任務。活動中，不論是請三位路人分享工作中的趣事，還是在城隍廟內找出另一座碑文，又或是找一間特色店家設計20字的標語，儘管任務充滿挑戰，每組成員仍全力以赴，從協調、溝通、分工到相互合作，都學習掌握要點，共同突破關卡。

活動結束後，透過小隊分享與討論，每位學員學習表達意見與想法，也將體驗到的社區特色以影像分享給其他小隊的夥伴，並將小隊完成任務時之不足、有待加強的部分設為努力增強的目標。為給予新住民二代加油與鼓勵，國泰慈善基金會鍾茂季總幹事也特別寫下祝福卡片，期望新的一年，同學們都能發掘自身潛能，並提前為未來的發展做好準備！

「新住民二代多元智慧培力課程」包含玩劇世界(戲劇初、進階班)、青春我最Young(青春期班)、種籽志工領袖培育班及親子理財等課程，歡迎國小、國中之二代青少年踴躍報名參加。相關課程資訊及報名，來電請洽(02)2230-0339。

訊息來源：財團法人伊甸社會福利基金會

(新聞轉載自新住民全球新聞網)