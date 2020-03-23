手機就是悠遊卡！　悠遊付即日起全面註冊　限時送儲值金20元

截圖自悠遊卡公司官網。 截圖自悠遊卡公司官網。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）手機就是悠遊卡！悠遊卡公司今（23）日宣布，即日起全面開放註冊「悠遊付」，民眾綁定金融帳戶後，只要持手機感應，就能搭乘大眾運輸工具及YouBike，也能在便利商店消費，還能繳納水費、停車費等。即日起至5月31日止，還有限量25萬份的儲值金20元。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付去年12月正式上線試營運，今天起全面開放民眾註冊，未來不單是搭成大眾運輸工具，連小額消費也。剛性需求市場是指受價格影響較小的需求市場。

民眾下載「Easy Wallet」app後，完成實名制註冊、綁定金融帳戶後就能使用，悠遊付5大功能包括：

1.嗶乘車：搭乘雙北公共運具和YouBike，都能透過手機感應支付輕鬆搭乘。

2.帳戶間轉帳。

3. 綁定悠遊卡，可透過「悠遊付」自動加值悠遊卡，並管理卡片資訊。

4. QR Code掃碼消費支付、收款及線上付款。

5. 以「悠遊付」申辦虛擬台北卡會員身分、繳納臺北市自來水費、臺北市立聯合醫院醫療費及台北市停車費。

悠遊付最多可綁定20張悠遊卡，綁定及連結錢包自動加值後，隨即完成卡片記名程序，管理卡片資訊、查詢卡片交易都能在手機上完成；可到頂好超市、萊爾富、春芳號、艋舺夜市、寧夏夜市等全台超過8萬個支付點消費，不會再有「餘額不足恐懼症」。不僅如此，搭乘台灣大車隊計程車時，也能使用悠遊付。

除此之外，悠遊付還有多項新功能將在4月陸續上線，包括線上購買1280公共運輸定期票、綁定信用卡消費、未成年人註冊、外國人註冊、自動櫃員機(ATM)轉帳儲值等，讓悠遊付的功能更為符合各個消費族群的需要。

不過悠遊付目前僅限定持有NFC功能的Android手機（Android 6.0以上）才可以搭乘大眾運輸系統，首波開放運具包含雙北捷運、雙北公車、YouBike，其餘大眾運輸未來也將陸續納入。

首波支援悠遊付金融帳戶儲值的銀行業者有第一銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行及中國信託銀行。

悠遊卡公司表示，即日起至5月31日止，使用悠遊付錢包或綁定新增Easy Wallet的的記名悠遊卡，在特約商店單筆消費200元，就回饋悠遊付儲值金20元（限量25萬份），回饋率達10%，每個帳戶每日限贈1次，活動期間每個帳戶最高回饋100元。