限時三週免掛號費口腔檢查　準媽咪和15歲以下孩童專有福利

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為響應3月20日「世界口腔健康日」行動，衛福部和牙醫師全聯會宣布，自3月20日至4月10日為止，懷孕婦女及15歲以下嬰幼兒與孩童於活動期間持健保卡至貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」標示之牙醫診所/醫院就診，可享免掛號費之福利。

衛福部表示，根據歷年我國全國性調查顯示，5歲兒童乳齒齲蝕指數(dmft)由2011年5.44顆降至2018年3.44顆。12歲兒童恆齒齲蝕指數（DMFT）由1996年3.67顆降至2012年2.5顆，惟仍高於世界衛生組織調查之全球平均值1.86顆之標準。

由於口腔健康深深影響全身健康，婦女在懷孕期間的口腔健康極其重要，由於進食次數增加、孕吐及體內荷爾蒙的改變，容易發生蛀牙及牙周炎，更可能影響胎兒健康。

而嬰幼兒在長牙階段也必須定期至牙科醫療院所進行口腔檢查及親職衛生教育，也建議居家潔牙應使用含氟牙膏，才能從小維持良好的口腔健康。此外，平時善加利用含氟用品、烹煮食物時加入氟鹽及減少含糖飲食等，且善用政府相關口腔保健政策，達到「從小保護牙，老來不缺牙」概念。

為了以實際行動促進懷孕婦女、嬰幼兒與孩童口腔健康，建立「定期口腔檢查」之正確觀念，衛福部和牙醫師全聯會舉辦「2020兒童口腔健康週－孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」活動，鼓勵懷孕婦女及家長利用這段時間，協助嬰幼兒及孩童接受口腔健康檢查。

懷孕婦女及15歲以下嬰幼兒與孩童於活動期間持健保卡至貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」標示之牙醫診所/醫院就診，可享免掛號費之福利（須負擔部分健保費用），以實際行動促進懷孕婦女、嬰幼兒與孩童口腔健康，建立「定期口腔檢查」之正確觀念。

前往親善牙醫院所前，請先電話確認與預約，以節省等候時間！相關資訊請上衛生福利部或牙醫師全聯會網站查詢。