〈時評〉新產業與新價值的「全球革命」正應「疫」而生

台灣的部份媒體最近受中共大外宣的影響,攻擊美國總統川普。指責川普「…錯失防疫先機或…對疫情置若罔聞…把預警當耳邊風….」,其中有些報刊還是親民進黨的媒體或根本是民進黨可以控制的新聞社。在網路上搜尋「川普」兩字,排前面的都是被刻意操作過,對川普的負面報導,而且互相抄來抄去。引述的美國媒體也大多斷章取義,故意只挑負面或曲解的評論,而美國媒體對這些disinformation,做了事實查証部分(fact check)都沒有被平衡處理。這些有問題的媒體報導,觀點的選擇竟與中共的取材接近,幾乎成了共產黨大外宣的一部份,令人感覺十分惡意。

若真要引述美國的媒體,最有影響力的應是,華盛頓郵報最近的一篇評論文章《It’s time to practice social and economic distancing from China》,就值得全球正視-是時候了,在經濟與社會實務上遠離中國。3月17日諾貝爾獎得主祕魯作家尤薩在西班牙報紙El Pais上寫了一篇批評中共,「回到中世紀」的文章,更是直指疫情會成全球災難,就是因為中共隱匿實情,他更批判,如果中國今天是個自由民主國家而非獨裁專制國家,這樣的事情就不會發生。壓制言論自由與新聞自由,使獨裁國家成了大說謊家,這是來自世界良心的沉痛洞察:願瘟疫讓世界看清中共。

從這回的「中國病毒」大流行,各國都開始驚醒,丹麥的前總理拉斯穆森直接批評中共不應在世界衛生組織WHO玩「地緣政治」,應該讓台灣加入,以實惠全球,他讚譽台灣的防疫與科技都值得其他國家學習,他看清了中共禍害世界的危險性。

這些觀點應該才是台灣的報刊要討論的重點,但是中共也知道這回他們自欺欺人搞垮了自己,現在反而惡人先告狀,開始胡扯亂拉,抹黑別人,漂白自己。現在連應以科學為依據的疫情都出現了魔術般的數字變化,副總統陳建仁在3月19日臉書上說,「中國、伊朗….資訊的不公開,讓這些國家的疫情仍然蒙著一層紗,毫不透明,令人遺憾」。

不過這一切都不會影響台灣的防疫表現,反而因為打從一開始,台灣就完全靠自己,從今年1月11日的投票可見,台灣人多數不相信中共,這個社會基礎奠定了防疫成功的第一步。遠離中國,切斷中國對台灣的人流,是成功防疫的關鍵。再來是因為台灣長期被中共孤立,所以防疫物品全靠自己生產,這次行政院經濟部迅速決定口罩自己生產,產量每日破千萬,不過是幾個星期的生產線「急行軍」,展示了台灣製造業的實力仍然很健在。而台灣在這次抗疫大作戰,很精準的在未來的醫療工業上拉出全線整備,從口罩到檢驗試劑、疫苗及特效藥,無一不與。此次疫病大流行,預告了未來可能還有其他的微生物疾患,可能造成全球災難,台灣經此一戰,已是全球排名最前沿的公共衛生先進國之一。

台灣要想的是,下一步我們該做什麼?這是一個「全球重新大洗牌」的關鍵分水嶺。所有的領域都要「關機重來」,甚至應打掉重練,「重新開國」的可能性都必需考慮。任何心存疫情會消失,可以仍如過去一樣混日子的想法都是有問題的。現在是瘟疫還在蔓延的黑夜,雖然,大難會過去,白天會再來,可是未來的清晨已不再是我們習以為常的樣子,一種以民主自由為核心的新產業與新價值「全球革命」正在應「疫」而生。而無情的淘汰賽已經開始,那些還跟著獨裁專制的中共鬼混的媒體小心了。對那些早已整裝待發重生的「文藝復興人」,他們一如1487年達文西的畫作中頂天立地的維持魯威人(Uomo Virtuviano)一般,走過黑死病,迎向人文主義的未來。

(作者楊憲宏,資深媒體人,台灣關懷中國人權聯盟創會理事長)