阿中怒！台灣打擊中國網軍武漢肺炎假消息　違者開罰300萬、3年有期徒刑

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 指揮中心提醒民眾切勿散播不實的新冠肺炎相關消息，否則恐觸法。

阿中怒了！新冠肺炎疫情肆虐，網傳假消息也跟著搧風點火，無論民眾有心或無意，在沒有經過查證就私自傳播不實消息造成不必要的恐慌，對此，中央流行疫情中心鄭重的表示，最高可處3年有期徒刑，及新台幣300萬罰金。

指揮中心警示牌上強調，「未證實消息切勿轉傳，散布疫情之不實謠言，足生損害於公眾他人，最高可處三年有期徒刑，及新台幣300萬元罰金」。

指揮中心今(23)日澄清表示，近日網路上流傳多起新冠肺炎 (COVID-19)不實疫情相關資訊，內容提及「台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年○月○日開始，所有上班族、學生(强制性)休假...」，指揮中心已依法移送警方偵辦中，請民眾切勿轉傳此類假訊息，避免以身試法。



指揮中心再次呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊均應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。

副指揮官陳宗彥表示，目前查獲假新聞案件有３００件，移送地檢１２０件，１５１件正在處理中。

陳宗彥透露，最近查獲很多假消息來自中國網軍，提醒民眾不要再轉貼並趕緊提供警察局，新冠肺炎相關的假訊息已列為重大案件辦理。

有關武漢肺炎疫情或防治措施等，可參閱疾管署網站或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)諮詢。