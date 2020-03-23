快訊！台灣23日武漢肺炎確診新增26例　年齡未滿5歲至70多歲

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 指揮中心今(23)日公布台灣新增26例新冠肺炎病例，其中25例境外移入、1例本土。國內目前累計195例確診，29人解隔離。

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增26例新冠肺炎(COVID-19)病例，其中25例境外移入、1例本土。境外移入個案為13女12男，年齡未滿5歲至70多歲，入境日介於3月15日至21日，發病日介於2月22日至3月21日。個案發病前分別有美國、西班牙、荷蘭、法國、瑞士、英國等國活動史。



指揮中心表示，新增本土病例為30多歲女性(案186)，為某研究機構群聚個案(案168)同住接觸者，3月17日發病，因案124於3月20日確診，且案168曾有症狀，故案186於3月20日自行就醫並採檢通報，於今日確診，為該研究機構群聚第5名確診個案。



境外移入個案中，出國目的多為旅遊或工作，並包括5起群聚，說明如下：

一對夫妻(案170、189)於3月12日至20日赴西班牙旅遊，兩人分別於3月20日、21日發病，經通報檢驗均於今日確診。