學者預測將進入疫情高峰 全球本週恐增50萬確診

台大公衛學者預測未來兩週將是疫情大流行高峰期，本週全球恐新增逾50萬確診，台灣如能及早找出境外感染確診者，可防止進入社區造成傳播。

台灣大學公共衛生學院今天舉行抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎）說明會，並邀請公衛學者說明疫情發展和建議。

台大公共衛生學院公共衛生碩士學位學程主任陳秀熙表示，從歐美疫情擴展程度來看，冠狀病毒已變成社交病毒，而東南亞等新興爆發流行地區，是台灣外籍移工主要來源國，須提前部署；從現行資料推估預測，未來兩週將是大流行高峰期，本週全球（不含中國）可能新增逾50萬確診個案。

陳秀熙指出，從各國確診的陽性率和病例再生數可推估社區流行控制陽性率臨界指標，如果陽性臨界指標高於3%時，代表社區流行可能會開始發生；隨著陽性率或病例再生數逐漸升高時，預防社區流行爆發的封鎖半徑距離也要越大，但不需要剛開始社區流行感染時就封鎖所有城市。

觀察台灣近期確診狀況，陳秀熙表示，多數是境外感染，因此民眾不用恐慌，如能及早找到境外感染確診個案，可防止進入社區造成傳播；目前政府已啟動減害計畫，降低大型群聚感染可能性，但仍要注意小型群聚或密集機構感染，也希望所有留學生或旅客返台後，一定要配合隔離措施。

台大公共衛生學院院長詹長權表示，觀察美國近期疫情發展可發現，年輕人也會感染，感染後也會生病，因此年輕人一定要提高警覺並注意社交，看到週末還是很多人不經意聚集在咖啡廳，讓他很擔憂。

詹長權提醒，希望民眾盡量避免聚集到公共場所，或是拉大彼此距離，建議彼此距離2公尺以上，否則若陽性率臨界指標超過3%時，封鎖半徑可能要拉大到15公里，幾乎涵蓋雙北市重要區域。