〈時評〉五問韓國瑜市長

在一月十一日總統大選吃下大敗仗的韓國瑜，驚魂還未定，緊接著又將面臨無可避免的罷免考驗。

回顧以往，高雄人寫歷史的經驗，一向讓全台既驚艷又感動。像愛河由烏漆墨黒、臭不可聞，變優美浪漫、夜景怡人；像由二0一八年十一月市長之役，韓國瑜在高雄大贏對手陳其邁十五萬票，變今年一月總統選舉，韓國瑜在高雄大輸對手蔡英文四十八萬票，凡此，都讓國人津津樂道。高雄市民是否在今年六月的罷韓投票，寫下台灣第一次成功罷免市長的歷史新頁，更讓國人高度期待！

韓國瑜的政治生命是像遊樂場的自由落體（Free fall）一樣，一口氣昇至最高點，然後直墜而下抵達終站，還是像雲霄飛車一樣，一忽兒向上、一忽兒往下，起起又伏伏、伏伏又起起，與罷韓的成功與否息息相關。不過，容吾入不客氣講，善變與善騙的政客，是政壇亟須對抗剷除的病毒，職是，吾入有底下五問想請教韓國瑜市長──

（一） 於今，韓市長怎麼不像一年半載前那樣，繼續整天在記者麥克風前口沫橫飛？韓市長當初在媒體之前大放厥詞，是言之有物還是在瞎說鬼扯？

（二） 於今，韓市長怎麼不像一年半載前那樣，三天兩頭就丟下高雄市不管，反倒到其它縣市趴趴走？韓市長當時之到處趴趴走，是行有餘力還是不務正業？

（三） 請問韓市長：議員質詢市長，是權利？是義務？還是兩者皆是？四月廿、廿一日，韓市長將到議會作施政報告與備詢，想對韓市長提出質詢的議員，是否要像去年九月一樣，須先「乖乖」經過抽籤取得資格，未中籤的議員只有乾瞪眼的份？

（四） 請問韓市長：四月廿、廿一日的議員質詢，是否要像去年九月一樣，下午六點一到，馬上關掉議場麥克風，停止議員繼續質詢發言，議會宣布散會，韓市長準時下班打道回府？

（五） 請問韓市長：打算何時再度訪晤港澳中聯辦主任？當然，或許礙於武漢肺炎蔓延肆虐之際，出訪諸事不宜，但是，好歹雙方來個公開的視訊對話，聊聊如何讓韓市長「貨出去、人進來、發大財」（當然不是口罩「貨出去」、武漢肺炎確診病例「人進來」、武漢肺炎疫情「花大財」）的政見早日落實，下台前給高雄市民一個交代？

（作者為新竹教育大學退休副教授）