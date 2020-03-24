〈時評〉韓國瑜能靠疫情躲過罷免？

全國上下都在對抗新冠肺炎，這一場突如其來的全球疫情，打擾了原本高雄市民要罷免市長韓國瑜的焦點，若是疫情不斷升溫，原本聲勢低迷的韓國瑜是否因此能夠全身而退、躲過被罷免的命運，恐怕是各界關心的另一個話題。

由市民展開的韓國瑜罷免行動來勢洶洶，日前已將第二階段的40萬份連署書，送達高雄市選舉委員會，目前正進行連署查對，預計在4月18日前完成查對工作，若審查通過，根據規定必須在20至60天內進行投票，換言之，最晚將於6月中下旬舉行罷韓投票。

根據選罷法規定，最後的罷韓投票，同意罷免票數要多於不同意罷免票數，而且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上，才能通過罷免。根據2018年高雄市長選舉人數是228萬人，換算下來，罷韓投票通過門檻大約在57萬票。

這個門檻算高、也不算高，因為根據過去經驗，最後參與罷免投的選民通常不多，不過，有別於過去被罷免的民意代表，韓國瑜畢竟是選過總統的全國性知名政治人物，很可能因此帶動投票率，讓罷免案有機會跨過門檻。

不過，隨著抗新冠肺炎疫情持續爆發，特別是台灣面臨著境外移入個案一天一天增加，若沒有小心因應，很可能出現疫情失控的現象。

一般來說，每當災難發生時，執政當局因為握有行政資源，只要救災有功，很容易贏得掌聲，救災期間內，就算是其他施政不利，選民多數仍會選擇給予包容，在這種心態下，給了韓國瑜喘息和調養生息的機會。

因為若是沒有這場疫情，從去年總統大選過後，韓國瑜和他在高雄施政表現，勢必會被拿來放大檢視，如今情況剛好相反，反倒讓韓國瑜有鴨子划水、扭轉頹勢的機會。

不僅如此，現在的疫情看似才要進入高峰期，一旦爆發大規模群聚感染的案例，這一波疫情要獲得紓解，恐怕還要再等上兩、三個月，屆時恐會影響市民出席投票的意願，年輕人是否願意搭乘大眾運輸返鄉投票，勢必也會思考再三。

這些都會無形增加罷韓的難度，韓國瑜能否順利挺過這一關，就看疫情的發展、他自己的種種作為，以及市民是要繼續埋單，還是不顧一切都要前往投下贊成罷免的一票。

（作者李平華，資深媒體人）