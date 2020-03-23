震驚！台灣國標舞女神劉真驚傳病逝　享年44歲

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)有「國標舞女王」之稱的台灣女藝人劉真昨(2２)日經台北榮總醫院證實病逝消息，享年44歲。

劉真外型甜美亮麗深受觀眾喜愛，過往和小Ｓ在節目中爭奪「國標舞女王」頭銜的鬥嘴場景更讓人捧腹，現在卻只能透過影片回憶劉真老師了！劉真於台北榮總醫院病逝消息一出，震驚不少粉絲，更讓外界擔心劉真丈夫辛龍及女兒霓霓。

劉真今年2月初因心臟主動脈瓣膜狹窄開刀，中途突然心跳停止，裝置葉克膜，雖然日前吳宗憲透露劉真已拆除葉克膜改裝心室輔助器等待心臟移植，但經過多日搶救後，來不及等到心臟的劉真已撒手人間，令人不勝唏噓。

《三立》報導，劉真病倒後的這段期間，辛龍始終未對外發表任何言論，而2月27日晚間辛龍突然發表聲明，內容提到自己願意以生命換取愛妻的性命，且女兒霓霓還小，可以沒有爸爸，卻不能沒有媽媽，除了感謝外界的關心，辛龍也懇求大家能繼續為劉真加油集氣。

然而，這段時間外界對於劉真的病情有諸多揣測，也讓辛龍3月10日時再度發文，表示「沒什麼好多說的，但，看到孩子，我求，我還是在求，我祈禱再祈禱」，字句間都能感受出辛龍內心之煎熬，令人相當不捨。

《ETtoday》指出，劉真裝上心室輔助器後，出現腦部自發性出血狀況，4日曾做開顱手術，沒想到最後仍未能撐過難關，經北榮證實她在22日病逝，享年44歲。



辛龍10日發文令人心碎(來源:辛龍臉書)