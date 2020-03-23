奇幻！國際大師李小鏡「夢魚」首登南台灣　人獸對話挑戰體制

(台灣英文新聞/文化組 台南綜合報導)2020台南新藝獎超奇幻！以諷刺意味濃厚的人獸像聞名國際的藝術家李小鏡，與新藝獎得主簡湘霖人獸陶瓷雕塑於大新美術館展開「半人半獸」對話，自即日起展至4月12日止。

大新美術館新聞稿表示，李小鏡帶來不曾於南台灣展出的「夢（Dreams） 系列，也首次將作品置於非室內展覽場域， 在充滿綠意的植生牆天井中懸吊起八隻橘色人面魚「夢魚」， 營造如夢境般的超現實場景。

李小鏡1945年出生於中國重慶，幼年隨家人移居台灣，後赴美國深造發展，長年定居紐約。他在紐約以美術指導起家，70年代末期轉任攝影師，曾從事時裝及人文攝影多年，80年代起，他開始將攝影轉移於藝術創作的領域，90年代興起的電腦科技，使他得以將繪畫及攝影等創作經驗整合為獨特媒材，受到國際高度關注，曾參與威尼斯雙年展、德國卡塞爾文件展等重要國際大展。



李小鏡(右)特別在展場中擺置大型懶骨頭沙發，邀請觀者進入他營造的夢想時段，游移現實與夢境中，觀看他人的夢，也大膽作自己的夢(圖/大新美術館)

此次新藝獎主題「參差的平行」（Uneven Parallel），李小鏡應策展人張惠蘭之邀在大新美術館辦展，因應空間特色選擇《夢》系列展出。對比其早期結構嚴謹的作品，《夢》系列拋除藝術家過往創作的秩序與邏輯，一幅幅色彩飽滿、張力極強的作品，都像是篇節奏明快的精彩極短篇，及在天井綠意中飛翔的夢魚裝置，建構夢境世界，展現藝術家不受拘束、隨心所欲的想像力，更顯灑脫自適。

《夢》系列也亦呈現李小鏡作為一個創作者，不停演化、自我突破的意志。李小鏡表示，《夢》系列是他自1993年做數位創作以來，第一次讓真正的動物進到作品中。此系列的創作，帶給他夢境中才得以無拘無束、為所欲為的機會，從一個藝術家創作歷程而言，亦是補足過去創作所缺，是對自己小小的挑戰。

展覽開幕茶會已於14日舉行，雖然新冠肺炎疫情席捲全球，熱愛藝術的民眾依舊帶著口罩出席活動，館方統計約有百人參觀，李小鏡開玩笑的說，大家真是「不知死活」！感謝之情溢於言表。



開幕茶會吸引人潮參觀(圖/大新美術館)

「藝術創作中，所有藝術家所面臨的困境都一樣，每次做完新作品，面臨的都是一個新瓶頸。」李小鏡說，「我們永遠在更多的時間裡都處於如何突破瓶頸。」一直以來他的創作主題圍繞著人與動物的關係，但直至可以「為所欲為」的夢境，動物才真正進到作品中。也是從《夢》系列開始，李小鏡第一次發展立體雕塑作品，「我覺得攝影有點可憐，每次展出都是扁扁的貼在牆上，好像太受侷限。」他決定大膽進入立體創作，「夢魚」因而誕生。

《夢》呈現藝術家覺醒生活之外的夢想時段，有未來的想像，有記憶的切片，亦細述曾有的惡夢。開幕當天即獲藏家青睞的《三隻黃狗》，就是李小鏡童年居住大龍峒一帶的暗巷記憶。



李小鏡《夢系列》(圖/大新美術館)

小時候，晚上補完習一個人走路回家，怕黑的李小鏡，總挑明亮的路走。當時眷村有條巷子，發生過命案，李小鏡始終不敢走。「但我覺得『不敢做』，是一件最不好的事。」李小鏡說，他曾為了戰勝「不敢做」，小學時就曾從二樓跳下來。一天夜裡，他刻意走進這暗巷，路又窄又黑，走到深處，幾隻黃狗迎面撲過來。然而走過這麼一遭，從此他都走這條暗巷了。

共同展出的新藝獎新銳藝術家簡湘霖，自學生時代就受李小鏡作品的啟發。此次展覽為她2017年至2019年的創作，圍繞在觀察現今社會下人與人相處的面向，利用動物與人類的型態闡述在體制下的窒息感。「權力」橫跨每一件作品，「權力」也在每一天滲入我們的生活。透過作品轉化，她將社會體制下扭曲、暴力、無奈、壓抑等以感性方式呈現。



簡湘霖創作(圖/大新美術館)



參展藝術家李小鏡(右)與簡湘霖(圖/大新美術館)



左至右：大新美術館創辦人王慶祥、李小鏡、策展人張惠蘭(圖/大新美術館)