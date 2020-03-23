〈財經主筆室〉中小企業900萬員工生計 生存問題急待緊急措施

韓國總統文在寅上周緊急宣布，將向小型企業提供50兆韓元的緊急資金等刺激措施，以支撐受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊的經濟，顯見防止中小企業倒閉潮的發生已刻不容緩，台灣行政院雖匡列600億元特別預算，用來加強防疫、振興經濟與企業紓困，但如今疫情已經邁入延長賽，民眾普遍都有「還沒病死卻得先餓死」憂慮，未來幾個月若疫情沒有實質性進展，台灣中小企業也可能面臨一波的倒閉潮，政府不得不加以關切中小企業生存問題。

韓國是全球第12大經濟體，總統文在寅一直呼籲必須採取「史無前例的措施」協助韓國對抗疫情，文在寅認為韓國已進入「緊急經濟狀態」，為救經濟最近採取一系列救市步驟，除了調降利率、增加美元供應及追加11.7兆韓元預算案，是有史以來規模最大的補充預算外，如今投入50兆韓元(約新台幣1兆1821萬元)扶持企業則是最新的救市措施。

為防止中小企業、商人與自雇者破產，並減輕金融業的焦慮情緒，並隨著情勢不斷發展將在必要時升級措施，文在寅政府將向年收入不到1億韓元、陷入營運困難的小型企業提供貸款擔保，以確保企業能夠輕鬆取得低息貸款，而如果小型企業無法如期償還貸款，地方商業銀行與儲蓄銀行也會允許貸款展期。

中國是最讓全球財經專家擔心的主要地區，其經濟表現對全世界經濟及金融市場影響很大，專家認為疫情對中國經濟雖然不致於是毀滅性衝擊，但帶來問題卻很大，隔離讓經濟活動停頓，過程起碼仍將持續2~3個月，經濟嚴重收縮讓小型民營企業將面對較大壓力，沒有訂單、沒有流動資金，企業出現倒閉潮並不出奇。

中國企業有高達99.8%登記為中小企業，提供市場約8成就業機會，中國的央行日前也提供5,000億元人民幣資金，企圖向正在疫情期間努力恢復運營的小企業提供低息貸款，但因資金有限且需求者眾多情況下，金融界並不看好這樣的舉措能在多大程度上幫助小企業繼續存活下去。

據中國一項研究顯示，在調查近千家企業中，有85%的企業撐不過3個月，其中有34%的企業現金流只能維持1個月，33.1%可以維持2個月，僅17.91%企業能支持3個月，只有9.96%的企業能撐住半年以上，主要的原因就是員工薪資及地租等支出，將直接吸乾公司的現金流。

台灣經濟部統計，台灣在2018年的中小企業家數為146萬餘家 ，占全體企業97.64%，中小企業就業人數達896萬餘人，占全國就業人數78.41%，中小企業家數及就業人數是4年來新高，中小企業在2018年銷售額為12.62兆億元，年增3.99%。

其中內銷額為11.17兆億元，年增4.24%，出口額為1.45兆億元，也較2017年增加2.15%，中小企業不僅是經濟發展重要動能，中小企業一直也是台灣經濟骨幹，也創造許多就業機會。

台灣有近8成約近900萬就業人口是在中小企業裡工作，大型企業如今都還得靠政府進行紓困以便渡過這次難關，更何況是中小型的企業，員工都在擔心未來工作保不保得住？雖然企業不會一下全部都倒掉，但以目前各國都採取封閉邊境，隔離讓全球經濟幾乎陷入全面停頓下，短期經濟情況絕對不容許過於客觀，各國政府目前除了重視防疫外，也紛紛下重手想救中小企業來挽救經濟，台灣政府也許也該加大力道，提出較為具體救市措施，好讓民眾得以安心。