川普習近平通電話談疫情 嘆對中國有點失望

美國總統川普（右）23日表示，他已和中國國家主席習近平（左）通電話談論武漢肺炎疫情，還說他對中國缺乏合作「有點失望」。 美國總統川普（右）23日表示，他已和中國國家主席習近平（左）通電話談論武漢肺炎疫情，還說他對中國缺乏合作「有點失望」。 (來源 中央社)

美國總統川普今天表示，他已和中國國家主席習近平通電話談論武漢肺炎疫情，還說他對中國缺乏合作「有點失望」。

法新社報導，川普在白宮例行記者會上說：「他們應該早點告訴我們此事。我要老實告訴大家，雖然我喜歡習主席，也尊重並佩服這個國家，但我對中國有點失望。」

根據「今日美國報」（USA Today）網站消息，川普表示曾與習近平談過疫情，同情對方處境。川普說：「他也不樂見這種情況。」不過川普仍表明一切要歸咎中國造成疫情全球大流行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普昨天就表示，但願中國早一點告知疫情發展，不過他先前曾讚揚中國對此公開透明。

他在針對聯邦政府因應疫情的簡報會上說：「我希望他們能早一點告訴我們內部發生的狀況。我們在消息開始公開之後才知道情況。」他還說中國「遮遮掩掩的，實在令人遺憾」。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）去年12月自中國湖北省武漢市爆發，至今蔓延全球，川普1月24日曾讚揚中國處理疫情「所做的努力與透明化」，推文還說「我要代表美國人民感謝中國國家主席習近平」。

美國有線電視新聞網（CNN）記者昨天問及此事時，川普說他以為中國會更早警告其他國家，「因為中國先前非常努力，當時很公開透明，但當我們看到發生的一切，發現他們原本能更早告知」。