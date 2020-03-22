【武漢肺炎】台灣中研院確診者增至4人　感染源為老師、傳染給3學生

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）中央研究院研究人員染疫情況，今天(22日) 增加到四人確診。中央流行疫情指揮中心今天表示，此案感染源為一名有美國旅遊史的台灣老師(案160)，發病後傳給同一個實驗室的3名成員，目前此案相關群聚累計4人。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，台灣新增16例COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）確診，其中13例境外移入，3例本土。

其中新增的案160、168及169是日前公布確診的案124接觸者。此4人為研究機構實驗室成員，除2名台灣人，還包含德國、奧地利籍人士。

中央社引述疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，案160為一名50餘歲的男性，是研究單位的老師，曾在3月1日至10日到美國工作，返台後曾在14日因頭痛到診所就醫，20日被匡列為案124接觸者而採檢後確診，確定老師確診也可以釐清案124的感染源。

指揮中心疫情監測組組長周志浩在記者會回應媒體提問時表示，這4例因工作接觸，最先發病的是老師，但指標個案是學生，學生確診後匡列接觸者，目前釐清共有4人已確診。

陳時中說，因此案是發生在研究單位，並非教學單位，沒有停班課問題。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥也說，確診的4人當時參加的是內部會議，僅4人參加。目前同一個研究室有16名居家隔離，都在採檢，另外25名自主健康管理。

莊人祥說，經查該研究單位已完成清潔消毒，範圍沒有擴及其他同一棟的實驗室，看來應沒有封館問題。

中研院昨(21)日發布新聞稿指出，針對有同仁確診武漢肺炎，該院已經掌握近期返國的同仁以及受邀來訪外籍人士名冊，依指揮中心相關規定做好居家檢疫及自主健康管理，主動關懷。此外也採取異地辦公、分艙辦公、居家辦公多元辦公模式，加強大樓管理、消毒。



至於確診病例是那一所？依中央流行指揮中心相關規定，該院不能公布明確資訊。但確認此同仁並未參與近期中研院對外工作，亦未參與防疫相關研究。

中研院表示目前受影響區為獨立，局部區域，已受控管，並配合中央流行疫情指揮中心的處理。院內研究工作均正常進行，疫情應該可以有效控制。

不過根據自由時報報導，院方昨（21日）天公布其活動範圍，主要在物理所建築物為主，並未前往其他地方。

報導引述中研院防疫小組表示，經過詳細查訪，同仁在確診前兩日，也就是3月18日和19 日，並未到院活動，16、17日活動範圍以物理所建築物為主，並未前往其他建築物。