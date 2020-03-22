【快訊】台灣22日新增16例武漢肺炎確診　包括養護機構護理師、53院民緊急移出

更新時間: 2020-03-22 16:27

首次發稿: 2020-03-22 15:39

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增16例COVID-19(武漢肺炎)病例，其中13例境外移入、3例本土，性別為9男7女，年齡10多歲至70多歲，入境日介於3月10日至20日，發病日介於3月7日至20日。

個案發病前分別有美國、埃及、德國、法國、義大利、英國、丹麥、紐西蘭及菲律賓等國活動史。

台灣迄今累計169例確診(今日新增案154至169)，包括133例境外移入，及36例本土病例。



指揮中心表示，案156為本土確診個案，3月12日自覺有發燒未就醫，於16日就醫後返家，20日再度就醫後採檢，於昨(21) 日確診。

由於案156為養護機構護理師，在同棟大樓屬於同一負責人的兩間養護機構輪流服務。針對本案，目前已掌握接觸者共95人， 連夜採檢81人，均為陰性，其餘檢驗中。

指揮中心表示，該養護機構院民有53人，將緊急移出安置，一人一室。該機構工作人員將進行居家隔離。人員安置完畢後將對該機構全面消毒。



案161及162為埃及旅遊團團員，原列為接觸者之新增個案，居家隔離期間於3月20日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診。該旅遊團群聚截至目前共9人確診(8名團員、1名接觸者)。



案160、168及案169為案124之接觸者，案160曾於3月1日至10日赴美國工作，返台後，曾於14日因頭痛至診所就醫，20日被匡列為案124之接觸者後經衛生單位採檢，於今日確診。



其餘10例境外移入病例，出國目的多以就學、工作為主，部分為旅遊、探親，詳情如下表 (資料來源: 中央流行疫情指揮中心）。