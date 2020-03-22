網傳政府援贈日本、巴拉圭醫療口罩　外交部：不實訊息散播恐觸法

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球大流行，錯假訊息也隨疫情四處傳播，近期不時有網路消息指出我國政府贈送日本及友邦巴拉圭口罩一事，外交部如今再度澄清，表示政府絕無在口罩供量吃緊之時，將徵用口罩送予外國。

隨著武漢肺炎在中國爆發，接著在亞洲傳播，現在歐洲、美洲及非洲也跟著大流行，醫療口罩瞬時變成戰略物資，各國皆大缺貨，台灣自2月禁止口罩出口並統一徵用口罩，以及在3月陸續加大產線後，終使得口罩不至於匱乏。

不過，有關我國贈送他國口罩的謠言則持續在網路傳播，外交部今（22）日再度發出聲明表示，我國政府未曾贈送日本1,000萬片口罩，先前經濟部核准出口日本的是防止花粉症的口罩，並非防疫用的醫療口罩，因此不在政府徵用範圍。

此外，外交部也表示，我國援贈南美友邦巴拉圭醫療人員使用的防疫口罩，是我國駐巴拉圭大使館就地進行緊急採購，並非自國內輸出，且相關款項是在既有的雙邊合作計畫項下勻調，並無額外支出。

外交部指出，由於廠商生產能量有限，援贈項目非一次到位，而是採用逐批撥贈，我國在當地採購的口罩將捐贈予巴拉圭公立醫院醫療人員協助對抗武漢肺炎。

外交部強調，政府優先提供國內必要的防疫物資，也正在討論如何協助在海外的臺灣留學生，網友在未釐清事實即渲染假訊息，並附加惡意言論，已經對於外交部造成嚴重聲譽傷害。對於未經查證即散播不實的假消息，外交部除強烈譴責外，也已依法移請司法機關偵辦。