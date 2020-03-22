【武漢肺炎】網傳武漢新增百例確診　中國官方22日凌晨「即時闢謠」

圖為武漢民眾18日排隊買豬肉的情形, 因為疫情關係,人與人之間保持相當的「安全距離」 (美聯社) 圖為武漢民眾18日排隊買豬肉的情形, 因為疫情關係,人與人之間保持相當的「安全距離」 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日前一篇自稱湖北記者的文章「我最難忘的一天」在中國網路流傳，文中說，雖然官方公布武漢市新增確診為零，但多地仍有確診病人，作者親身經歷病人被官方互踢皮球的過程。

此事讓武漢官方趕在今天(22日) 凌晨將近2點時發文通報，稱武漢有新增確診病例的情況「不實」。

對此中國網友大多肯定官方在半夜「即時闢謠」的效率，但也有網友似有弦外之音地說:

「答應我，闢謠不要晚上發，不然閱讀量很少的別人看不到闢謠的」

綜合台灣中央社與中國微博帳號「武漢發布」的訊息，「我最難忘的一天」作者自稱是一名「湖北主流媒體記者」，他把自己3月19日從凌晨到晚上、親身經歷的3名患者入院救治的經過，寫成文章，發布在朋友群組。

這篇文章主要提及幾個確診病例，包括玫瑰西園社區新增2例確診病例、麗水康城小區有新增病例、同濟醫院新增100多例確診病例，以及放鷹台社區一劉姓婆婆在湖北省人民醫院就診卻慘遭踢皮球。

2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎, COVID19）在湖北省的官方新增確診數已經連續4天掛零，不過，外界對真實確診數仍有諸多質疑。

「我最難忘的一天」這篇文章在中國網路大量被轉發，使得官方罕見地在極短時間內就做出反應。

今天凌晨1時43分左右，「武漢市疫情防控指揮部涉疫大數據與流行病學調查組」，在武漢市衛生健康委員會官網通報，

「網傳湖北一位主流媒體記者的親身經歷: 『我最難忘的一天』披露武漢有新增確診病例的情況不實」。

通報稱，漢陽區玫瑰西園社區一例患者為3月6日確診病例，現住院治療；另一例為3月11日陽性檢測病例，現在康復驛站隔離康復。兩人均不屬於新增確診病例。

通報還說，同濟醫院本部、光谷院區、中法新城院區近日均沒有武漢肺炎確診病例；至於放鷹台劉姓老人因有症狀，轉院進行檢測後為陰性；麗水康城小區張姓居民則因屬無症狀感染者，非確診病例。

由於中國官方統計時，無症狀感染者不被列入確診，連日來沒有新增確診的「成果」，頗受批評。不過，通報仍強調，

近幾天，武漢市新冠肺炎新增確診病例為零，均為各醫療機構、各級疾控部門依法依規網路直報，數據客觀真實。

隸屬美國聯邦國際媒體署(U.S. Agency for Global Media)的自由亞洲電台，在21日的報導就指出，根據中國衛健委資料，週五(20日) 中國新增的41例病例均為境外輸入，其中北京14例，上海九例，廣東七例，福建四例，浙江、山東、陝西各兩例，四川一例。週五新增死亡病例七例，全部來自湖北，其中六例來自武漢。

20日自由亞洲電台引述武漢居民王女士說，

她說一位住在武漢市三眼橋社區的同學，發燒送醫院治療，即使不確診，也屬於疑似病例。

另一位居民譚志剛則說，他們愈來愈不相信官方公佈的這些數字。