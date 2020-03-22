中市府全力防堵疫情 3/30起3項移工申辦採應變措施

因應全球新冠肺炎疫情，臺中市勞工局公告自3月30日起施行3項移工應變措施，包括移工中途解約驗證「增加視訊驗證」、無違反勞工法令證明書「全面改採線上申請、線上發證」，及入國通報及接續通報「一律採郵寄辦理」。勞工局長吳威志呼籲，因受疫情影響，相關移工業務應變措施請雇主及仲介公司多留意，並配合辦理。

勞動部訂有「雇主辦理與所聘僱第二類外國人終止聘僱關係之驗證程序」，保護藍領移工（即第二類外國人）的工作權益，第二類外國人與雇主合意終止聘僱關係日14日前，須至第二類外國人工作所在地的直轄市或縣（市）政府辦理驗證手續，避免雇主強迫終止其聘僱關係，強行遣送出國。

臺中市勞工局表示，因每月解約驗證近2千人，因應疫情，解約驗證手續除原有親辦方式外，再增加「視訊驗證」，其驗證需預約申請，相關預約及辦法可至「台中市政府服務e櫃檯」(，查看「雇主與所聘僱第二類外國人提前解除聘用關係解約驗證預約申請」。另針對申請「雇主聘僱外國人許可及管理辦法第十六條第一項第五款證明」（即無違反勞工法令證明書），臺中市勞工局已推動線上申辦機制，但仍有部分雇主及仲介公司以紙本申辦。

對此，吳局長表示，目前勞工局每月受理近千件申請無違反勞工法令證明書，其中8成案件採線上申辦，考量疫情現況，將全面改採線上申辦、線上發證，雇主或仲介公司可透過「台中市外國人工作管理動態資訊系統」申辦。

臺中市勞工局接續說明，至於入國通報及接續通報，防疫期間不受理親自送件，一律採郵寄方式辦理。這3項移工辦理辦法均從3月30日開始實施，請民眾多加配合。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)