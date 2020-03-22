手作祈福花圈結合防疫宣導 嘉義移民署新住民拚創意

今年阿里山櫻花季開始囉！滿山遍野的櫻花形成一片壯闊的花海，每年吸引無數遊客朝聖，移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市傳統文化與技藝協會合作於3月21日(星期六)在墨哥慢速食餐廳舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，除了向新住民及家屬宣導武漢肺炎防疫衛教資訊，並請日籍新住民手作櫻花花圈為臺灣祈福，希望大家平安渡過肺炎疫情。

嘉義市服務站為輔導新住民適應在臺生活，瞭解社會福利資源，每月定期舉辦新住民家庭相關課程，本次配合阿里山櫻花季的到來，邀請日籍新住民寺田由佳擔任講師，教導學員製作櫻花花圈。由佳提到：「阿里山有很多日本的櫻花品種，讓我看到就想到家鄉」。而在日本，櫻花被譽為花中的精靈，花語為純潔、高尚，因為櫻花花期極短，也代表美好的事物總是無常。在由佳的教學下，參與的新住民及其家屬合作，將易凋零的櫻花以純白、粉紅二色的紙片製成精美的花圈，並在櫻花花瓣上寫下「幸福、平安」，藉以祈求武漢肺炎疫情能夠早日落幕。

嘉義市服務站主任鄧宇哲特別提醒防疫工作不分國籍，新住民及移工朋友也要記得「肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口及做好咳嗽禮節」。另外，移民署也在官網建置了「嚴重特殊傳染性肺炎境管措施及防疫專區」，提供最即時正確的資訊，歡迎民眾多加利用，共同守護國人健康。

訊息來源：嘉義市服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)