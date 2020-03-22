（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）受武漢肺炎疫情衝擊，移民署國境事務大隊今天(22日) 表示，桃園機場昨天入出境人數約7800多人次，已低於2003年SARS期間平均單日入出境人數，目前僅為去年平均單日旅運量的1成。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，重創航空與旅遊業，隨著部分國家陸續封閉國境與限制航班起降，與入境台灣旅客均須居家檢疫14天，使得桃園國際機場入出境人數大幅縮減。

桃園機場入出境旅客人數，低於SARS期間紀錄 (中央社)

中央社引述移民署國境事務大隊上午表示，桃機21日入出境旅客人數約為7800多人次，全國入出境旅客數為8400多人次。

移民署統計，2003年5月嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間，桃園機場平均單日旅客量為9300人次，桃園機場目前已跌破SARS期間的入出境旅客人數。

國境單位統計，桃機去年平均每日旅客運約為13萬多人次，但目前不到1萬人次，幾乎可說跌掉9成的旅客量。

另外，桃園機場公司表示，目前桃機每日總起降航機約為270架次，其中約有70到90多架次為貨機，而客機架次緩步減少，旅客數也持續下滑。

桃園國際機場出入境旅客跌破1萬人次，6家經營桃機定期班次的客運巴士即使減班，仍幾乎載不到旅客，業者擬全暫停行駛，公路總局說，不排除同意。

國光客運總經理吳忠錫說，武漢肺炎疫情衝擊太大，現在客運業是蝕本經營，所有路線已實施一次減班，但旅客量還是明顯不足，尤其是桃園機場。

根據國光客運規劃，包括台北市南港轉運站、松山機場、國光客運台中車站往返桃園機場的班次，擬月底全部停駛，最熱門的台北車站往返桃園機場路線，未來兩天也將開會檢討是否全部暫停行駛。

公路總局說，目前有6家客運業者營運桃園機場客運路線，分別從台北市、台中市、桃園市、新竹市及宜蘭縣往返桃園機場，其中，新竹路線才上路1個多月，但因疫情持續升溫，台灣已將全球旅遊疫情建議提升第三級警告，入境者全部都要檢疫，導致旅客量及桃機定期班次客運需求大幅縮減。

公路總局說，目前還未核准業者提議，但了解客運業目前經營的困境，會再放寬桃機客運路線減班原則，不排除同意全面暫時停駛。

公路總局先前已同意客運業者因應疫情影響，一般路線可減班20%，新闢路線及桃園機場路線可減班30%。

不過國光客運業駕駛說，即使減班，現在載客率還是非常低，平均每班次載不到5人。

目前國光客運是經營桃機路線班次最多的客運業者，其他還包括大有巴士、統聯客運、日豪客運、長榮國際儲運、桃園客運，據了解，各家除已減班因應，也正研議是否暫停桃機路線。

19日起，入境台灣的旅客全部都要居家檢疫，並禁搭大眾運輸，桃機的防疫專車除計程車與租賃車外，日前也新增遊覽車，目前是國光客運加入協助。

另一方面，中央社日前引述桃園機場產業發展協會常務理事詹成吉表示，疫情重創免稅店業績，最慘的業績量為平日3成，盼政府能減免權利金與租金。

行政院會討論因應武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，其中經濟部對內需型產業推出新台幣上百億的紓困方案，包括疫情結束後推出20億元的酷碰折扣（抵用券），刺激消費。

詹成吉13日接受媒體聯訪時表示，武漢肺炎嚴重衝擊機場商業營運，比上次SARS（嚴重急性呼吸道症候群）時還要嚴重，有些業績量不到同時期的5成，最慘的商家下探到3成。

詹成吉說，可以感受到政府積極提出紓困方案，但是機場的免稅店經營和一般商家不同，希望政府能全面減免機場免稅店的權利金與租金，度過疫情期。

詹成吉也說，機場各免稅商店共有5300名員工的家庭需要過日子，為避免人心浮動，免稅店希望在不減薪與裁員下，推動桃園國際機場的服務品質，做好國門的服務工作。

有業者表示，一家日式連鎖食品店已經在本月10日先行撤離，而去年在桃園機場第二航廈風光開幕的一家日本連鎖餐飲業，花了新台幣1300萬元裝潢風光開幕，但因為這次疫情，研判無法彌補營運成本，決定在4月30日前撤櫃，並且在日前已提出。

桃園國際機場公司統計，桃園機場13日入出境為5萬7000多人；非疫情期旅客量約為12多萬人。

桃園市國際機場產業發展協會於去年(2019年) 成立，協會由桃園國際機場各免稅店、旅遊觀光產業、機場相關發展等單位籌組而成，希望藉由整合旅遊觀光產業、機場發展等力量，建構一個產、官、學交流學術和產業經驗的非營利機構。