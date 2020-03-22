【武漢肺炎】幕僚確診、美國副總統彭斯夫婦進行病毒檢測　所幸均為陰性

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國副總統彭斯夫婦，當地時間21日進行武漢肺炎病毒檢測，彭斯發言人米勒晚間表示，很高興對外宣布，彭斯與夫人凱倫兩人，檢測結果均呈現陰性反應，也就是未受感染。

Pleased to report that the COVID-19 test results came back negative for both Vice President @Mike_Pence and Second Lady @KarenPence. — Katie Miller (@VPPressSec) March 22, 2020

彭斯（Mike Pence）發言人米勒（Katie Miller）20日傍晚發出聲明表示，彭斯辦公室一名成員確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。聲明指出，川普與彭斯兩人均未和他有密切接觸，目前正依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）指南，追蹤他的接觸史。

彭斯21日稍早在白宮記者會說明行政部門防疫工作時表示，白宮醫師評估他與這名確診成員沒有接觸，不需要接受檢測。但他認為，自己身為副總統且負責白宮武漢肺炎任務小組有檢測必要，因此他與妻子凱倫（Karen Pence）將於21日稍晚接受檢測。

米勒晚間在推特上表示，很高興對外報告，彭斯與凱倫的檢測結果均呈現陰性反應，並未感染武漢肺炎。