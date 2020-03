【武漢肺炎】幕僚確診、美國副總統彭斯夫婦進行病毒檢測　所幸均為陰性

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國副總統彭斯夫婦,當地時間21日進行武漢肺炎病毒檢測,彭斯發言人米勒晚間表示,很高興對外宣布,彭斯與夫人凱倫兩人,檢測結果均呈現陰性反應,也就是未受感染。

Pleased to report that the COVID-19 test results came back negative for both Vice President @Mike_Pence and Second Lady @KarenPence.