有洋蔥！美國哈佛大學校長親上火線　喚起人類良善齊抗武漢肺炎

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 美國哈佛大學受到新冠肺炎影響已關閉課程改採線上教學，校長親上火線對全體師生喊話：避免病毒傳染的能力，包括每一個人內心中的善良。

新冠肺炎(COVID-19, 武漢肺炎) 疫情橫掃全球，美國確診病例已累計19,573例，死亡257例。其中，更有一名「哈佛社區成員」接受新冠肺炎檢測呈「推定陽性」，這是哈佛首例確診。

美國哈佛大學要求學生春假結束後不要返校，宣布春季學期關閉多數課程，自23日起將改為線上授課。

哈佛大學校長白樂瑞（Lawrence Bacow）於11日在影片中對全體師生喊話，希望大家一起抑制病毒擴散，這段期間更要多體諒彼此。

媒體人陳文茜在臉書發文，對新冠病毒的演講，白樂瑞在致詞最後表示：「Coronavirus考驗的不只是危機時代，我們避免病毒傳染的能力，還包括我們每一個人內心中的善良。」

此外，陳文茜也貼出哈佛校長給學生的郵件中的部分內容，十分發人省思。文中提及，「沒人能預知後面幾個星期，我們即將面臨的是什麼，但每個人都明白COVID-19將考驗我們在危機時刻所顯示超脫於自我的善良和慷慨。我們的任務是在這個非我所願的複雜混沌的時刻，展示自己最好的品格和行為。願我們的智慧和風度同行。」



陳文茜貼文全文（來源：文茜的世界周報）



哈佛大學校長致詞影片（影/Youtube）