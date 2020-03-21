【武漢肺炎】新加坡爆出首兩例死亡個案　所有入境人士施行14天的「居家通告」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）新加坡衛生部今（21）日最新公告指出，新加坡出現首兩起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，其中一人是75歲的新加坡女性公民，另一人是64歲的印尼籍男性。

中央社報導，為降低武漢肺炎感染風險，新加坡政府開始強化各種新防疫措施，不僅從昨天起到6月30日止，取消超過250人以上的聚會與活動，餐飲場所用餐座位至少要保持1公尺距離。

另外，雇主應實施遠距辦公模式，讓員工在家辦公，或錯開員工們的上下班時間，以及間隔1公尺座位距離。所有會議盡量以電話或視訊會議進行。

新加坡從昨晚11時59分起，對所有從海外返回新加坡的公民、永久居民、工作准證持有人與短期訪客，施行14天的「居家通告」（Stay Home Notice）。凡接獲「居家通告」的民眾，14天內不得外出，違反規定者將受處分。

不過新加坡尚未打算調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級到紅色警戒，也不會封城鎖國。

身為東亞交通樞紐的新加坡，面對此波疫情的防疫措施被視為在採取經濟破壞力強大的全面封鎖之間，找到最佳平衡點，可說是應對武漢肺炎危機的典範之一。

國家郵報引述一位長住新加坡、51歲的加拿大公民強森（Sandra Johnson）的說法，新加坡採取嚴厲措施控制COVID-19病毒流行，但「沒有感到不便，商店和餐館都開著，可以出門，日子算非常正常。」

強森認為，新加坡政府行動奏效，讓人對當局掌控更有信心。她說：「自己通常看事情比較悲觀，但很奇妙的是這一回非常正面，覺得在這裡很安全。」