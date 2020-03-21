李文亮醫師事件調查報告出爐　遭批避重就輕　中國網友：如同「替罪羊系列產品發佈會」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國當局日前公布「吹哨者」李文亮醫師死因的調查報告，僅中南路派出所副所長和民警記過與申誡。官方避重就輕的態度讓中外媒體質疑，也引發中國網友形容這是「替罪羊系列產品發佈會」，並悲憤求真相。

自由亞洲電台（RFA）報導指出，這份《關於群眾反應的涉及李文亮醫師有關情況調查的通報》沒有長篇大論的內容，只是簡單介紹了李文亮在微信發布疫情消息的背景；接受談話、訓誡的過程；感染新冠病毒後的就醫情況；還有去世後的撫恤、善後措施。

調查的結論也非常簡短，認為中南路派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範，因此建議湖北省武漢市監察機關對此事進行監督糾正，督促公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任，及時向社會公布處理結果。

中國國家監察委的調查報告結果公布後，李文亮事件的最新進展再次引發鋪天蓋地的討論，新浪微博上有近3億的瀏覽量，還有約6萬用戶參與討論，大部分網友並不滿當局的回應。有網友認為這是「替罪羊系列產品發佈會」，也有網友認為，這麼長時間的調查，卻只有簡短的調查報告，真相還是沒有攤開。

報導也引述一位不願具名的中國獨立媒體人劉先生的看法，新冠病毒疫情自去年12月爆發以來，多為疫區官員因疫情處理不當而被撤職，其中包含湖北省衛健委黨組書記張晉、主任劉英姿、黃岡衛健委主任唐志紅等。但當局處理李文亮事件上更為低調，針對有關負責人的處罰也非常輕微。

劉先生提到，免職不是懲罰，而是避風頭用的。

他直指，習近平時代的官場規則是“你可以出錯，但不行不聽話。”也就是說只要你忠實執行上級的精神，捅多大的簍子，上級都會幫你收拾。但你如果違背上級的精神，錯一個字都掉腦袋。所以這次回護得如此周全，說明訓誡李文亮是從上到下一貫的。