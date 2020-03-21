本週發行量加權股價指數跌幅約為8.83%

根據臺灣證券交易所統計，2020年3月20日發行量加權股價指數收盤為9,234.09點，較上週(2020年3月13日)的10,128.87點下跌894.78點，跌幅約為8.83%，台灣50指數收盤為7,371.57點，較上週的8,022.63點下跌651.06點，跌幅約為8.12%，寶島股價指數收盤為10,491.96點，較上週的11,534.94點下跌1,042.98點，跌幅約為9.04%。產業別指數方面，漲幅以貿易百貨類指數上漲0.32%為最大，跌幅以汽車類指數下跌20.30%為最大，未含金融類指數下跌733.06點，跌幅約為8.60%，未含電子類指數下跌1,272.95點，跌幅約為9.99%，未含金融電子類指數下跌1,013.65點，跌幅約為9.87%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆1,675.43億元，全體上市股票成交金額為1兆0.30億元，股票成交量週轉率為3.21%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,171.89億元，占全體上市股票交易金額31.72%

第二名，電子零組件類1,517.66億元，占全體上市股票交易金額15.18%

第三名，金融保險類1,011.07億元，占全體上市股票交易金額10.11%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類9.81%

第二名，生技醫療類8.06%

第三名，光電類6.27%

累計今年年初開盤迄今共49個交易日，集中市場總成交金額為8兆2,984.66億元，市場日平均成交金額為1,693.56億元，股票成交量週轉率為19.41%，股票日平均成交量週轉率為0.40%。

2020年3月20日全體上市公司市場總值為新台幣28兆850.77億元，較上週(2020年3月13日)市值30兆7,964.71億元減少2兆7,113.94億元，減幅約為8.80﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)