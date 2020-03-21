防疫也學新住民語 邊洗手邊學習上課更有趣

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 新北市特別首次將新住民語文課程融入防疫教育，教導學生「口罩」 、「洗手」、「酒精」等詞彙的新住民語言， 希望透過生活化的教學，讓學生防疫也兼顧學習，增進學習效率。

越南語文教支人員阮紅女老師用越南語教導學生「勤洗手、戴口罩」 ，也鼓勵學生回家和家人一起說越南語，一同勤洗手防疫。 成州國小一年級小朋友葉明萱和楊銘都說， 回家會和媽媽用越南語多練習唸幾次勤洗手和戴口罩， 這樣一邊做一邊記，會加深印象。

印尼語文教支人員慕雅妮老師提到， 生活化的用語對語文學習十分重要，她利用上課前五分鐘， 配合時事教導生活應用性高的新住民語文，例如「勤洗手」 的印尼語是「Rajin Cuci Tangan」、「量體溫」則是「Mengukur Suhu Tubuh」，更能引起學生的學習興趣。

泰國語文教支人員李金香老師更是對臺灣的防疫工作讚譽有加， 因為做得非常好也很嚴謹，讓她覺得很放心， 學生的衛生習慣也變得更好了。她也會在課程中融入防疫教學， 進行機會教育。

教育局表示，108學年度起新課綱納入新住民語文課程， 新北市共有越南語、印尼語、泰國語、緬甸語、柬埔寨語、 馬來西亞語、菲律賓語等七語課程全開， 108學年度有135所國小、22所國中開設共262班， 共有736名國中小新生選修，是全國最多。 學校的新住民語文課程也在專業輔導團的支持下， 結合課程配合相關節慶及時事進行教學，例如防疫、新年、潑水節、 開齋節等多元活動，帶領學生學習多元文化，拓展國際視野。