五股垃圾山螢光秘境－春遊螢河花火季

說到春天，最讓人期待的當然就是賞螢了！ 每年一到春季都有成群遊客蜂擁至陽明山、奧萬大等景點賞螢， 但大家知道除了這些知名景點外， 其實新北市也有好地方可以賞螢喔！位於新北市五股區的「 準休閒農場」即將在4月為大家推出春季賞螢套餐， 喜歡螢火蟲的朋友們可要把握機會囉！

準休閒農場是新北市五股區唯一一家合法休閒農場， 園主李良祺先生表示希望生活在都會區的大家也能與自然親近， 因此場內設有蘭花園、瀑布、生態池與生態步道等設施， 讓遊客盡情徜徉在花香與蟲鳴中，這裡也設有蝴蝶館、自然館、 生態館及可愛動物區，並有專人提供生態教育， 對生態有興趣的朋友也可以來這裡參加導覽。此外農場也規劃DIY 體驗區，提供彩繪盆栽、彩繪風箏、拓印環保袋等手作活動， 還可以在水池邊享受刺激的釣螯蝦體驗， 以及用農場特調泡泡水吹出超大七彩泡泡， 不論是想當網美還是想來趟親子同樂，都值得到準休閒農場一遊。

準休閒農場長期致力於螢火蟲復育， 今年度螢火蟲培育情況非常良好，總共孵化超過10萬隻幼蟲， 因此準休閒農場特別在螢火蟲季為大家準備了「2020年準休閒農 場春季賞螢活動--螢河之花火季」，活動時間為109年4月18 日至6月7日的周六及周日，每人票價250元， 包含螢火蟲生態解說及室內、室外賞螢等遊程， 三五好友可以一起結伴賞螢，認識螢火蟲生態， 豐富行程保證物超所值！目前準休閒農場更與麗京棧酒店合作， 入住免費送園區門票，想在2020年春季搶先體驗萬螢共舞的朋友 們千萬別錯過了！另外園主李良祺先生也呼籲遊客都要戴口罩， 農場也備有體溫計及酒精， 入園前都要經過體溫量測及酒精消毒才能進入園區， 確保所有遊客都能快樂出門，平安回家。

新北市政府農業局表示，準休閒農場位於五股垃圾山專案範圍內， 配合市政府政策推動生態復育及食農教育，為五股帶來新氣象。 新北市目前共有12家休閒農場，分佈於五股、淡水、 三芝及金山等區，每家農場都各有特色，相關資訊可上「 農業易遊網」查詢，歡迎大家到新北市的休閒農場一日遊， 體驗自然生態的同時也能強身健體。