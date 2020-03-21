新北8月推全國首創資訊資優鑑定 培養「新北比爾蓋茲」

新北教育局將於今(109)年8月首創辦理「 其他特殊才能資賦優異(資訊類)」鑑定報名， 歡迎就讀新北市高中職以下學校， 參加政府機關或學術研究機構舉辦之國際性或全國性技藝競賽表現特 別優異，獲前三等獎項之學生， 由就讀學校向新北市資優教育中心提出申請， 相關資訊將於5月底前公告於新北市資優資訊網站 (網址：https://www.sec.ntpc.edu. tw/gifted)。

教育局長張明文表示，資訊教育是新北教育重點，因應時代潮流， 新北推動資訊資優向下扎根，未來每年將於8月、 12月辦理資訊資優書面審查鑑定， 通過鑑定資格之學生能申請本市資訊資優繁星培訓計畫經費，期待透 過計畫能發掘高國中小資訊資優人才， 自小栽培成為未來揚名於國際舞台的優秀人才!

新北市資優鑑定目前已開辦國小一般智能優異鑑定、 國高中學術資優鑑定、國教藝術才能資優鑑定等作業。資訊資優鑑定 計畫預計採認獎項包括TOI臺灣國際資訊奧林匹亞競賽、 勞動部主辦國際技能競賽(資訊設計)， 普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽、 NPSC台大網際網路程式設計全國大賽、 全國高級中等學校技藝競賽(資訊相關)等國際性及全國性賽事。

新北市丹鳳國小資優班四年級的學生陳諒昕，本身就喜歡動手做、 編寫程式，在曾義祥老師的鼓勵之下，決定嘗試看看製作額溫槍， 從網路上查到額溫槍的製作方式， 在實作之後發現手邊的材料與文章裡的有些許不同， 無法完全按照相同的程式碼製作出來， 為此花費不少時間來思考解決方式。 學生利用幾次的午休時間到資優班教室討論與修正， 終於成功做出一個簡易的額溫槍， 這樣克服困難的研究過程是個難能可貴的經驗。 教育局特教科長劉美蘭表示， 期待像陳諒昕同學這樣熱愛資訊的同學，能從小培養探究、 解決問題能力， 未來參加國際及全國競賽成為新北驕傲的資訊資優生。

新北市教育局表示，新北市除了首推資訊資優鑑定， 也同時鼓勵學校適性揚才培育資訊專長學生參與賽事， 讓學生能在資訊科技上適性發展、發揮無限潛能， 落實新北資訊資優繁星點點。