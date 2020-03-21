防止疫情擴散 美國將關閉與加拿大、墨西哥邊界

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）本週稍早美國就已經在研議關閉加拿大邊界的「非必要交通」，在與加拿大達成共識後，兩國同意從今(21)日午夜起，實施至少30天的邊境移動管制，墨西哥也將適用此一措施，而儘管移動受限，國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)指出，這個禁令將不會影響跨邊境的貿易行為。

川普在昨(20)日的演講中說，平常大批穿越邊界的移民已經造成美國醫療系統沈重的負擔，而在這個防堵疫情的非常時刻，這些人更是可能將疾病傳染給邊境的管理人員、其他移民或是美國大眾，因此他認為關閉邊界有其必要性。

在演講結束後不久，白宮副總統辦公室的一名職員即被確診感染新冠病毒（俗稱武漢肺炎），儘管這名未被揭露姓名的職員並未與高階的總統、副總統接觸，這代表著病毒已經進入美國領導階層的生活圈，病毒的威脅不言而喻。

為了在防疫的同時讓貿易持續，禁令生效期間貨物仍可運送過邊界，醫療人員也可持續來往邊界的兩端，不過旅遊、娛樂導向的其他活動都必須暫停，加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)則說，在邊界關閉期間，任何徒步穿越美加邊界尋求庇護者也會被原路遣返。

政策宣布後，蓬佩奧呼籲在國外的美國國民迅速返國，否則就要做好長期滯留國外的準備。