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【武漢肺炎】WHO：年輕人無免疫別到處亂跑　保護自己以保護其他人

武漢肺炎對年輕人是「小兒科」？衛生專家指有多案例年輕人住院多週，趴趴走傳病毒給體弱者更危險

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2020/03/21 11:39
夏威夷為防止武漢肺炎病毒散播，已關閉多座公共娛樂設施及海灘，但仍有年輕遊客越過警戒線拍照。（美聯社圖片）

夏威夷為防止武漢肺炎病毒散播，已關閉多座公共娛樂設施及海灘，但仍有年輕遊客越過警戒線拍照。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）由於因新型肺炎死亡的大多是老年病患，或許會給年輕人一種「不會有事」的錯覺，然而，世界衛生組織(WHO)警告，年輕族群在病毒威脅下不只不是「無敵」狀態，一旦年輕人染病，也很有可能對其他更脆弱的族群造成嚴重的威脅。

WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在一場線上記者會指出，病毒完全有能力把年輕人送進醫院好幾週，甚至是讓你因此喪生，就算沒有出現病徵，這個到處亂跑的決定，對其他人而言可能是生死交關。

現階段的研究發現，任何年齡層的人都有可能感染新冠肺炎的病毒，不過對於那些年紀較大或是已有疾病纏身的人而言，病毒特別致命，以義大利為例，因新型肺炎而死亡的病例，平均年齡為78.5歲，由於義大利是全球最高齡化的國家之一，這次是疫情衝擊也最嚴重。

而根據《紐約時報》的報導，在中國的新冠肺炎患者中，年齡低於50歲的病患死亡率小於1%，但是超過80歲的人卻直逼15%，世界衛生組織說，50歲以下的人只是比較不容易受到影響，不代表完全免疫，除此之外，若是年輕族群染病後再與老年人接觸，就會提高他們喪命的風險。

WHO的流行病學專家Maria Kerkhove博士表示，比起宣傳「社交距離」，他們更傾向要求人們保持「肢體接觸距離」，像是利用網路與社群媒體與其他人聯繫等都是好方法。

她說，疫情並不應該讓你失去所有的社交行為，尤其在這種時刻，心理健康與一個人的生理健康同等重要。
武漢肺炎

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