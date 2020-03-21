【武漢肺炎】中研院員工也中標　16人居家隔離　台大：暫停交流、百人以上的活動

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中研院20日證實，一名同仁確診COVID-19（俗稱武漢肺炎），目前已就醫治療，近距離接觸的16人，即刻進行居家隔離，另有25人居家自主健康管理14天。中研院強調，確診者、居家隔離者都沒有參與院內對外工作，也沒有參與防疫、疫苗等研究研發工作。而與中研院來往密切的台大亦宣布，後天起全校館舍管制升級，也呼籲老師23日起至29日，不要前往中研院內從事交流訪問等情況。

根據中研院官網公告表示，院內有一名同仁確診COVID-19，該名同仁目前已就醫進行妥善診治。防疫醫療團隊也迅速掌握其相關接觸者，確認曾近距離16人，即刻進行居家隔離。此外，另有25名同仁居家自主健康管理14天。接觸者相關調查追蹤由中央流行疫情指揮心進。

院內也立即關閉該同仁所屬工作場域、該棟大樓會議室與相關公共，並將適時進行環境清潔與消毒，暫停該建築物訪客進入、行人員控管。

另外，已於19日召開全院防疫會議，完成調查3月5日後返國入境同仁及受邀來訪之外籍人士，並呼籲院內同仁提高警覺，若有身體不適，請盡量在家休息或工作，避免與他人接觸。自國外返國者也務必遵照指揮中心防疫指示，確實做好居家檢疫，請勿與同仁接觸。

而平日與中研究交流頻繁的台大也緊急召開校務會議，聯合報引述校長管中閔說法，由於中研院有一些所科設在台大，和台大來往非常密切，呼籲老師下週一起的七天，不要前往中研院內從事交流訪問。另外，往返於台大與中研院的交通車將停駛一週。

中央社報導，管中閔表示，18日已在校園出入口設告示牌，謝絕訪客，但因台大是開放校園，只能建議民眾非必要不要進校園；後天起全校館舍管制升級，實施門禁刷卡和體溫量測，同時暫停百人以上的實體活動或集會。

遠距教學部分，管中閔表示，百人以上課程將從4月6日起採取遠距教學，60人以上的課程從4月27日實施遠距教學，並隨疫情發展調整。